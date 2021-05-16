مدير «صحة السويس» يتابع تطعيم كورونا داخل كنيسة ماري جرجس (صور)

تابع الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، نشاط الفرق الطبية المتحركة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا من داخل كنيسة ماري جرجس بمنطة الصباح.

رافق الحفناوي خلال الجولة الدكتور رضا فكري، وكيل المديرية والدكتور آسر البنا، مدير عام إدارة الطب الوقائي والرعاية الأساسية بالمديرية، حيث كان في استقبالهم القس يوحنا منير مع الآباء الكهنه بالكنيسة.

وجاءت الزيارة لمتابعة الاطمئنان علي التجهيزات الطبية واتباع الفرق المتواجدة داخل الكنيسة للاجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد خلال التطعيمات، لتسهيل عمليات التوسع بالوصول لتطعيم الشرائح المستهدفة من خلال تلقي للقاح فيروس كورونا.



في سياق آخر زار وكيل مديرية الصحة بالسويس، مستشفي الصدر لمتابعة انتظام سير العمل بها والاطمئنان علي توافر الأدوية والمخزون الكافي من الأكسجين، مؤكدًا اتباع الفرق للإجراءات الوقائية أثناء التعامل مع المرضى، والتأكد من وجود الطاقم الطبي وفقاً لجدول النوبتجيات وانتظام العمل بأقسام المستشفى.

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