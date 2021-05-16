الأحد 16 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«أشتية» أثناء لقائه السفير المصري لدى فلسطين: فتح معبر رفح مهم لتوصيل المساعدات وحركة المواطنين

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني

استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، السفير المصري لدى فلسطين طارق طايل، وبحث معه الجهود المصرية المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، إضافة إلى جهودها الإنسانية من خلال فتح معبر رفح للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لهم.

وأطلع أشتية السفير على آخر المستجدات السياسية، في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاعتداءات على أهلنا في القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وجرائمها بحق أبناء شعبنا، وضرورة إيجاد أفق سياسي مستند إلى الرباعية الدولية.

جهود مصر لوقف العدوان

بدوره، وضع السفير المصري، رئيس الوزراء بصورة الجهود المصرية المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من خلال الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية، والمسئولون المصريون مع الجانب الإسرائيلي لوقف عدوانه، ومع الجهات الدولية للضغط على إسرائيل لوقف هذا العدوان.

ويشهد العالم أجمع على مدار الأيام السابقة أحداث العنف المتصاعد التي يمارسها المحتل الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي بدأت بأحداث حي الشيخ جراح بالقدس وطالت حرمة المسجد الأقصى، وامتدت إلى تدمير منازل ومناطق يقطنها المدنيون، فخلفت مئات الشهداء والمصابين، من بينهم 41 طفلا فلسطينيا وفق المصادر المعلنة حتى الآن.

وأدان المجلس العربي للطفولة والتنمية بشدة تلك الممارسات البربرية ضد الأطفال والمدنيين من الشعب الفلسطيني، والتي تمثل جريمة في حق الإنسانية وانتهاكا صارخا لحقوق الطفل التي كفلتها له المواثيق والاتفاقيات الدولية.

كما يدعو المجلس العربي للطفولة والتنمية إلى وقف استهداف الأطفال، ويعلن تضامنه الكامل مع كل الجهود التنسيقية الرامية إلى التهدئة.

فلسطين السفير المصرى لدى فلسطين معبر رفح اشتيه الجهود المصرية غزة

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