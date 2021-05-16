إخماد حريق شب داخل محل ملابس وسط الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، الأحد، من السيطرة على حريق شب داخل محل ملابس بمنطقة محطة الرمل، دون حدوث مصابين أو وفيات.



تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بنشوب حريق بمحل ملابس الخاصة ببيع الملابس بمنطقة محطة محطة الرمل وسط المحافظة.



على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وسيارات الحماية المدنية رفقة سيارة اسعاف إلى موقع الحادث، وتم السيطرة علي الحريق قبل امتداد النيران إلى المحال المجاورة، وتبين من المعاينة والفحص ان الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت ندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.