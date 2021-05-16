النيابة تنهي تحقيقاتها في واقعة قتل مذيعة لزوج شقيقتها بالسيدة زينب

تسلّمت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، الأحد، تقرير الصفة التشريحيّة في واقعة اتهام مذيعة بقتل زوج شقيقتها الذي وشى بزوجها لبعض «الديّانة» في منطقة السيدة زينب؛ تمهيدًا للانتهاء من التحقيقات.

واعترفت المتهمة رانيا صفوت إبراهيم، 29 عامًا، في تحقيقات النيابة بارتكاب الواقعة قائلة: «أنا كنت رايحة أنا وعبدالرحمن خليفة جوزي نطمئن على أبويا وأمي لأنهم كانوا تعبانين، واللي حصل إن جوزي كان مشارك واحد اسمه كريم من السيدة زينب في براند ملابس، وكريم ده دفع 300 ألف جنيه، لكن الموضوع ما مشيش كان باقي لكريم ده فلوس من الشراكة حوالي 150 ألف جنيه لأن جوزي سدد له نص المبلغ، ودخلت كورونا قال لي مش هقدر أسدد لك باقي المبلغ ده دلوقتي عشان إنت شايف الظروف، هديك أرض في الفيوم، لأني معيش سيولة، لكن كريم ده رفض ياخد الأرض، وقاله لا أنا عاوز فلوسي، لكن طبعًا عبدالرحمن جوزي مسددش فلوس لأنه مكنش معاه ومن ساعتها مش بنزل السيدة، ومن وقتها بدأ كريم يدور على جوزي».

أضافت: «كريم ده خالته اسمها مها، كانت بتتعامل معايا على أساس تجيب لي شغالات، وأخدت كريم وراحت عند أحمد جوز أختي مرام، وطلبت منه إنه يقول مكان جوزي فين، وامبارح كان أبويا وأمي تعبانين فروحت أنا وجوزي عشان نطمئن عليه، كان هناك أختي سعاد وجوزها وأختي التانية مرام، وكنا عاوزين نجيب ليهم دكتور فجوزي اتصل بدكتور يعرفه وجه يكشف عليهم، وبعد مكشف نزلت أنا وجوزي عشان نحاسبه، وعشان نجيب أكل من محل شاورما من قدام البيت».

وتابعت: «فجأة لقيت الست اللي اسمها مها دي معاها حوالي 4 رجالة زقوني وراحوا واخدين عبدالرحمن جوزي، وركبوا توك توك واختفوا، ناس قالت لي ركبوا تاكسي واختفوا، قالولي كده، روحت طالعة فوق لقيت أحمد جوز أختي مرام كان قاعد علي كرسي قدام الباب فروحت ضربته في صدره، وقولت له عملك إيه عشان تسلمه، هو جاي وقف معانا وجبلنا دكتور ودفع ليهم فلوس، راح شدني ودخلني جوا الأوضة وهدومي انقطعت وحاول يضربني بكرسي كان جنبه، أنا كنت واقفه جنب سفرة عليها سكينة فاكهة فروحت وخداها ضربته بيها في رجله شمال هو نزف دم كتير، حالة انهيار جات لي حاولت أكلم النجدة أكتر من مرة معرفتش أوصل لحد، وهما كلموا الإسعاف ياخدوه، وأنا كنت مش في الوعي لحد شرطة ما خدتني وجابوني على القسم».

وأكملت: «موضوع شركة بين جوزي واسمه كريم من حوالي سنتين والقعدة اللي قعدتها الست اسمها مها مع أحمد جوز أختي من شهرين وخطفوا جوزي، وأنا اتخانقت مع أحمد جوز اختي في 12-4-2021 حوالي ساعة 2 و30 دقيقة صباحًا في بيت والدي في 229 شارع بورسعيد السيدة زينب، والمجني عليه بلغ عن جوزي لأن إحنا عرفنا قبل كده إن كريم وهي قعدوا معاه، وطلبوا منه إن يقولهم علي مكان جوزي مقابل مكافأة فلوس».

قالت المتهمة إنها لم تقصد قتل المجني عليه، لكنها تشاجرت معه في منزل والدتها في السيدة زينب وعاتبته على الإبلاغ عن زوجها لأحد الديانة والإرشاد عن مكانه، وتطور الأمر لمشاجرة فتوجهت للمطبخ وحصلت على سكين، ووجهت طعنات تجاه جسده، ما أسفر عن مقتله في الحال.

كانت النيابة قد قررت حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتوجيه تهمة القتل العمد لها، والتحفظ على سلاح الجريمة.

كانت قوة من قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، ألقت القبض على مذيعة بالراديو لاتهامها بقتل زوج شقيقتها بسلاح أبيض، لإبلاغه عن زوجها الذي يختبأ بأحد الأماكن السرية، ومتهم بالتهرب من دفع ديون مستحقة لعدد من الأشخاص.

وألقى رجال الشرطة القبض على المتهمة في حالة تلبس، وفي يديها السلاح المستخدم في الجريمة؛ إذ اعترفت تفصيليًا بالواقعة وإقدامها على طعن المجني عليه عدة مرات، ليتم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم، للوقوف على أسباب الوفاة وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة.