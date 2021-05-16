سياسيون: مصر ستظل أكبر داعم للقضية الفلسطينية وموقفها مُشرف جدًا

أشاد سياسيون بالموقف المصري لوقف العدوان الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، والعمل على حل النزاع بين الطرفين للتوصل الى حل سياسي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدين على أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت هي قضية مصر الأولى.

وأشاروا إلى أن فتح معبر رفح اليوم لاستقبال الجرحى الفلسطينيين هو تضحية أمنية كبيرة من مصر.

الدكتور طارق فهمى: التحرك المصري هو الأساسي تجاه القضية الفلسطينية

دكتور طارق فهمى

من جانبه؛ أشاد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمتخصص في الشئون الفلسطينية، بموقف مصر تجاه ما يحدث فى غزة الآن، مؤكدًا أن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية، والقاهرة تقوم بدورها فى هذا التوقيت تأكيدًا لثوابت تعاملها فى ملف غزة.

وأكد أستاذ العلوم السياسية فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الدور المصري دور محترم على أعلى مستوى، يتم بذراعين، ذراع دبلوماسي وذراع أمنى استخباراتى، وهذا يؤكد أن هناك حركة مصرية إيجابية فى هذا الإطار.

ولفت إلى أن تحرك مصر المباشر انطلاقًا من خبراتها الكبيرة والسابقة في التعامل مع التطورات على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرًا إلى أن ما تقدمه مصر من فتح معبر رفح وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، ليس بجديد على مصر فى دعم الأشقاء، مؤكدًا أن كل الأطراف الأخرى تأتى بعد مصر فى دعم القضية الفلسطينية، ويبقى التحرك المصري هو الأساسي تجاه القضية الفلسطينية.

السفير جمال بيومى: فتح معبر رفح تضحية أمنية كبيرة من مصر

السفير جمال بيومى

فيما أكد السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية السابق، أن مصر تدين بأشد العبارات ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي فى غزة.

وطالب «بيومى» بعدم المزايدة على موقف مصر التى قدمت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وقدمت الكثير ماديًا وتستطيع آلاف الفلسطينيين على أرضها.

ولفت مساعد وزير الخارجية السابق، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، إلى أن الإدانة ليس بالأمر السهل وتجعل إسرائيل فى موقف الدفاع عن نفسها وتجعل العالم يراجع موقفه إذا كان يساند إسرائيل دون وجه حق، لافتًا إلى أن أكثر من 100 دولة فى العالم تدين إسرائيل وتقف ضدها.

وأشار إلى أن فتح معبر رفح اليوم لاستقبال الجرحى الفلسطينين هو تضحيه أمنية كبيرة من مصر.

النائب أحمد نشأت: الجهود المصرية لم تتوقف من أجل وقف العدوان الإسرائيلى على فلسطين

النائب أحمد نشأت منصور

ومن جهته؛ أشاد النائب أحمد نشأت منصور عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالموقف المصري لوقف العدوان الغاشم لقوات الاحتلال الاسرائيلى على قطاع غزة، والعمل على حل النزاع بين الطرفين للتوصل إلى حل سياسي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال «منصور» فى تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الموقف المصري مشرف جدًا، وتضطلع بدورها دائمًا تجاه قضية القدس وفلسطين وغزة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت هي قضية مصر الأولى.

وأشار إلى أن الجهود المصرية لم تتوقف منذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان الإسرائيلى على فلسطين من أجل الوقف الفوري للاعتداءات.

النائبة عبلة الهوارى: موقف مصر ثابت ولم يتغير تجاه القضية الفلسطينية

النائبة عبلة الهوارى

وفى ذات السياق، ثمَّنت النائبة عبلة الهوارى عضو مجلس النواب، الدور المصرى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف العدوان الغاشم على غزة، مشيرة إلى أن موقف مصر مشرف.

وقالت «الهوارى» فى تصريح خاص لـ"الدستور"، إن فتح معبر رفح واستقبال المصابين وتقديم المساعدات ليس بجديد على مصر، مؤكدة على أن موقف مصر ثابت ولم يتغير تجاه القضية الفلسطينية، وستظل مصر أكبر داعم للقضية وللشعب الفلسطيني.

وأكدت عضو مجلس النواب أن الجهود التي تبذلها الخارجية المصرية، من أجل حشد الدعم العربي تجاه القضية الفلسطينية، خطوة إيجابية.