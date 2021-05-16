التصريح بدفن مواطن وزوجته توفيا في حادث تصادم بالعياط

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأحد، بالتصريح بدفن جثة مواطن وزوجته لقيا مصرعهما في حادث تصادم بطريق العياط، وتسليم الجثث لذويهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق قرية المتانيا بالعياط، مما أسفر عن مصرع شخص وزوجته، في أثناء استقلالهما سيارة ملاكي.

على الفور انتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف، وتمّ نقلهما للمستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالدفن، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وبينت التحريات الأولية أن الحادث جاء نتيجة اصطدام السيارة الخاصة بهم بجدار، وذلك بعد اختلال عجلة القيادة من يد قائدها، وتم نقل الجثتين إلى المستشفي تمهيدًا لاستخراج تصريح دفنهما.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما تتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية، والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أولًا بأول عن حالة الطرق.

وظهرت كثافات متحركة بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولًا إلى شارع السودان، ويفضل التوجه لعرابي، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من الوجود المروري على الطرق السريعة والمحاور حرصًا على سلامة المواطنين، وتم نشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأكمنة الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي.

