وفاة وكيلة التمريض في مستشفى صدر المحلة

متأثرة بفيروس كورونا

غيب فيروس كورونا، الأحد، علا الحوتي، وكيل التمريض بمستشفى صدر المحلة حيث جرى تغسيل وتكفين الجثمان طبقًا للإجراءات الاحترازية ودفنها بمقابر العائلة.

وظهرت على الفقيدة أعراض الإصابة بفيروس كورونا ممثلة فى ارتفاع دراجات الحرارة وضيق فى التنفس وعطس وسعال وأجريت لها الفحوصات الطبية وأخذت منها عينة وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا، ليوجه الأطباء بضرورة خضوعها للعزل داخل مستشفى صدر المحلة حيث تدهورت حالتها الصحية وتم وضعها داخل العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافتها المنية.

ونعت نقابة التمريض بالغربية الراحلة بأن يتغمدها الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.