الأحد 16 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

متابعة تطوير ممشى بورتوفيق

تجهيز ساحة تخريد السيارات القديمة بطريق السويس الإسماعيلية (صور)

سعداوي يتابع تجهيز
سعداوي يتابع تجهيز ساحة تخريد السيارات القديمة

تابع خالد سعداوي، السكرتير العام لمحافظة السويس، والسكرتير العام المساعد العميد إيهاب سراج الدين، الأحد، أعمال تجهيز ساحة تخريد السيارات داخل جراج النقل الثقيل على طريق السويس الإسماعيلية .

وأشار السكرتير العام والمساعد لعدد من الملاحظات في بعض الأعمال الخاصة بتأمين الساحة باستخدام التيسير علي المواطنين من أصحاب السيارات القديمة في إطار مبادرة الدولة فى إحلال السيارات القديمة التى مر عليها 20 عامًا بأخرى جديدة.

وجاءت محافظة السويس ضمن محافظات المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال وتجديد السيارات القديمة والتي ستبدأ بـ7 محافظات هى القاهرة، الجيزة، السويس، بورسعيد، الإسكندرية، البحر الأحمر، و الفيوم".

في سياق آخر، تفقد السكرتير العام والسكرتير العام المساعد طريق بورتوفيق للوقوف على أعمال التطوير التي تتم بممشى بورتوفيق والمسطحات الخضراء والجمالية وساحة الانتظار للسيارات والمحلات الجديدة بها.

سعداوي يتابع تجهيز ساحة تخريد السيارات القديمة
سعداوي يتابع تجهيز ساحة تخريد السيارات القديمة
سعداوي يتابع تجهيز ساحة تخريد السيارات القديمة
سعداوي يتابع تجهيز ساحة تخريد السيارات القديمة
سعداوي يتابع تجهيز ساحة تخريد السيارات القديمة
سعداوي يتابع تجهيز ساحة تخريد السيارات القديمة
سعداوي يتابع تجهيز ساحة تخريد السيارات القديمة
سعداوي يتابع تجهيز ساحة تخريد السيارات القديمة
سعداوي يتابع تجهيز ساحة تخريد السيارات القديمة
سعداوي يتابع تجهيز ساحة تخريد السيارات القديمة
سعداوي يتابع تجهيز ساحة تخريد السيارات القديمة
سعداوي يتابع تجهيز ساحة تخريد السيارات القديمة
سعداوي يتابع تجهيز ساحة تخريد السيارات القديمة
سعداوي يتابع تجهيز ساحة تخريد السيارات القديمة
السويس مبادرة تخريد كورونا العيد بورتوفيق تطوير

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