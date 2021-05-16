تجهيز ساحة تخريد السيارات القديمة بطريق السويس الإسماعيلية (صور)

متابعة تطوير ممشى بورتوفيق

تابع خالد سعداوي، السكرتير العام لمحافظة السويس، والسكرتير العام المساعد العميد إيهاب سراج الدين، الأحد، أعمال تجهيز ساحة تخريد السيارات داخل جراج النقل الثقيل على طريق السويس الإسماعيلية .

وأشار السكرتير العام والمساعد لعدد من الملاحظات في بعض الأعمال الخاصة بتأمين الساحة باستخدام التيسير علي المواطنين من أصحاب السيارات القديمة في إطار مبادرة الدولة فى إحلال السيارات القديمة التى مر عليها 20 عامًا بأخرى جديدة.

وجاءت محافظة السويس ضمن محافظات المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال وتجديد السيارات القديمة والتي ستبدأ بـ7 محافظات هى القاهرة، الجيزة، السويس، بورسعيد، الإسكندرية، البحر الأحمر، و الفيوم".

في سياق آخر، تفقد السكرتير العام والسكرتير العام المساعد طريق بورتوفيق للوقوف على أعمال التطوير التي تتم بممشى بورتوفيق والمسطحات الخضراء والجمالية وساحة الانتظار للسيارات والمحلات الجديدة بها.

سعداوي يتابع تجهيز ساحة تخريد السيارات القديمة

سعداوي يتابع تجهيز ساحة تخريد السيارات القديمة

سعداوي يتابع تجهيز ساحة تخريد السيارات القديمة

سعداوي يتابع تجهيز ساحة تخريد السيارات القديمة

سعداوي يتابع تجهيز ساحة تخريد السيارات القديمة

سعداوي يتابع تجهيز ساحة تخريد السيارات القديمة