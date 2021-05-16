بدء عرض أولى حلقات مسلسل «تانجو» على MBC مصر2

غدًا..

حادث سير عارض يُفجر مُفاجآت كثيرة، تكشف عنها الدراما الشيقة المُثيرة "تانجو"، من كتابة إياد أبوالشامات، وإخراج رامي حنا، والذي يُعرض يومياً على قناة "MBC مصر 2" بداية من غدٍ "الإثنين" في تمام الثامنة مساءً.

قصة مسلسل «تانجو»

يتناول مسلسل "تانجو" قصة "عامر"، الذي يؤدي دوره باسل خياط، وهو رجل أعمال في مجال العقارات متزوج من "لينا"، التي تلعب دورها دانا مارديني، وهي ربة منزل وأم لطفل، وتجمع هذه الأسرة علاقة صداقة وعمل مع الثنائي سامي "باسم مغنية" وهو مهندس عمارة، ومتزوج من فرح "دانييلا رحمة" التي تعمل مدربة رقص.

ويكشف حادث السير الذي يتعرض له عامر وفرح عن أنه كانت هناك علاقة حب تربط بينهما، وأنهما كانا يستعدان للهروب والسفر معاً، وهي المفاجأة التي تُفجر أحداثاً مشوقة في الحلقة الأولى للمسلسل وسيتبعها الكثير من المفاجآت غير المتوقعة.

أبطال مسلسل «تانجو»

تجمع حلقات الدراما المميزة "تانجو" نُخبة من نجوم الدراما العربية، منهم: باسل خياط، باسم مغنية، دانا مارديني، دانييلا رحمة، يوسف حدّاد، طلال الجردي، سميرة بارودي، فرح بيطار، وآخرين.

أوقات عرض مسلسل تانجو على mbc

يُعرض مسلسل "تانجو" على "MBC مصر2 " يومياً من الأحد للخميس الساعة 8:00 مساءً، ويبدأ عرضه الإثنين 17 مايو 2021 الساعة 8:00 مساءً.

حرب أهلية

يذكر أن بطل مسلسل «تانجو» باسل خياط شارك في موسم رمضان المنصرم ببطولة مسلسل «حرب أهلية»، ولعب دور طبيب نفسي تمحورت حوله أحداث المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا.

ويدور «حرب أهلية» حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

"حرب أهلية" من بطولة يسرا، وباسل خياط، وجميلة عوض، ومايان السيد، وأروى جودة، ورشدي الشامي، وسينتيا خليفة، وعدد من نجوم الفن وضيوف الشرف، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.