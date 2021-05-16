الأحد 16 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غدًا..

بدء عرض أولى حلقات مسلسل «تانجو» على MBC مصر2

مسلسل تانجو
مسلسل تانجو

حادث سير عارض يُفجر مُفاجآت كثيرة، تكشف عنها الدراما الشيقة المُثيرة "تانجو"، من كتابة إياد أبوالشامات، وإخراج رامي حنا، والذي يُعرض يومياً على قناة "MBC مصر 2" بداية من غدٍ "الإثنين" في تمام الثامنة مساءً.

 

قصة مسلسل «تانجو» 

يتناول مسلسل "تانجو" قصة "عامر"، الذي يؤدي دوره باسل خياط، وهو رجل أعمال في مجال العقارات متزوج من "لينا"، التي تلعب دورها دانا مارديني، وهي ربة منزل وأم لطفل، وتجمع هذه الأسرة علاقة صداقة وعمل مع الثنائي سامي "باسم مغنية" وهو مهندس عمارة، ومتزوج من فرح "دانييلا رحمة" التي تعمل مدربة رقص.

ويكشف حادث السير الذي يتعرض له عامر وفرح عن أنه كانت هناك علاقة حب تربط بينهما، وأنهما كانا يستعدان للهروب والسفر معاً، وهي المفاجأة التي تُفجر أحداثاً مشوقة في الحلقة الأولى للمسلسل وسيتبعها الكثير من المفاجآت غير المتوقعة.

 

أبطال مسلسل «تانجو» 

تجمع حلقات الدراما المميزة "تانجو" نُخبة من نجوم الدراما العربية، منهم: باسل خياط، باسم مغنية، دانا مارديني، دانييلا رحمة، يوسف حدّاد، طلال الجردي، سميرة بارودي، فرح بيطار، وآخرين.

 

أوقات عرض مسلسل تانجو على mbc

يُعرض مسلسل "تانجو" على "MBC مصر2 " يومياً من الأحد للخميس الساعة 8:00 مساءً، ويبدأ عرضه الإثنين 17 مايو 2021 الساعة 8:00 مساءً.

حرب أهلية

يذكر أن بطل مسلسل «تانجو» باسل خياط شارك في موسم رمضان المنصرم ببطولة مسلسل «حرب أهلية»، ولعب دور طبيب نفسي تمحورت حوله أحداث المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا. 

ويدور «حرب أهلية» حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

"حرب أهلية" من بطولة يسرا، وباسل خياط، وجميلة عوض، ومايان السيد، وأروى جودة، ورشدي الشامي، وسينتيا خليفة، وعدد من نجوم الفن وضيوف الشرف، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز. 

مسلسل تانجو وقت عرض مسلسل تانجو باسل خياط mbc مصر 2 أبطال مسلسل تانجو

الأكثر قراءة

«أعشاب رئة البحر».. وزارة البيئة توضح تفاصيل «التلوث الكاذب» بالإسكندرية

وزير التعليم: حسم مصير 100 ألف طالب بالثانوية العامة بعد «تجريبية مايو»

هل ستقرر «التعليم» عقد امتحانات الشهادة الثانوية ورقيًا فى اللحظات الأخيرة؟ مصدر يجيب

مفاجأة سارة لطلاب الشهادة الإعدادية بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي

أول اعتراف رسمي: جثث ضحايا كورونا ملقاة في أنهار الهند

رسميًا.. الأهلى يشكو حكم مباراة صن داونز لـ«كاف»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أنور وجدى.. الفتى الأول

نرمين يسر

يحيى الفخرانى يعود للجوازة الطليانى

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

د.أحمد الخميسى

فلسطين.. أغاني الشعب وثواره

ماجد حبته

ضحايا «الهدنة» الأفغانية!

مؤمن المحمدي

الفلوس

د.كريمة الحفناوى

ذكرى النكبة وانتفاضة شعب لا يستسلم

محمد عبدالعزيز

إنهم السادة يا سادة.. «4» الإمام أحمد بن حنبل

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«الإسكوا» تدين قتل المدنيين في فلسطين

تزايد الضغوط الأمريكية والأوروبية على إسرائيل لوقف إطلاق النار فى غزة

البرج السادس..‏ إسرائيل تستهدف برج الأندلس غرب غزة بعدد من الصواريخ