برلمانية: العدوان الإسرائيلي على غزة يهدد استقرار المنطقة

أدت أن - القاهرة لا تتخلى عن تقديم يد العون للأشقاء

استنكرت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على القدس وقطاع غزة، وقالت إن التجاوزات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل لا يمكن السكوت عنها، حيث إنها أودت بحياة ضحايا أبرياء من النساء والأطفال وكبار السن بدون ذنب.

وثمَّنت عضو مجلس النواب الجهود السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لوقف العدوان الغاشم على قطاع غزة، والعمل على حل النزاع بين الطرفين للتوصل الى حل سياسي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني المتأصلة في تملك أراضيه المغتصبة، مما يحقق في النهاية السلام المنشود في المنطقة.

- القاهرة لا تتخلى عن تقديم يد العون للأشقاء

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن خطوة فتح معبر رفح أمام المصابين والجرحى الفلسطينيين، بجانب إبداء عدد كبير من الأطباء المصريين رغبتهم للذهاب إلى المستشفيات في غزة لإسعاف المصابين هناك، دليل قاطع على عدم تخلي "القاهرة" عن تقديم يد العون للإخوة الفلسطينيين ودعم قضيتهم المشروعة.

وأكدت أن الجهود التي يبذلها وزير الخارجية المصرية، السفير سامح شكري، من خلال التواصل مع نظرائه من الدول العربية من أجل حشد الدعم العربي تجاه القضية الفلسطينية، خطوة إيجابية في إجبار المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لحل الأزمة والحفاظ على حق وكرامة الشعب الفلسطيني.

- العدوان الإسرائيلي انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وحقوق الإنسان

وأكدت أمل رمزي أن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني يعد انتهاكًا صريحًا لكل المقررات الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، ويهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل، والمجتمع الدولي يتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية لوقف الممارسات غير الشرعية التى يمارسها الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، متسائلة: متى سيخرج المجتمع الدولي عن صمته لوقف تلك الانتهاكات ورد الحق إلى أصحابه؟

وشددت على أن موقف مصر ثابت ولم يتغير تجاه القضية الفلسطينية، وستظل مصر أكبر داعم للقضية وللشعب الفلسطيني.