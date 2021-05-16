أكثر من 18 ألف إصابة و303 وفيات بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 18 ألفا و230 إصابة جديدة و303 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة سیما لاري- في تصريحها الصحفي اليومي، وفقا لوكالة أنباء (مهر) الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية اليوم الأحد- إن إجمالي الإصابات التي سجلتها البلاد بلغ مليونين و751 ألفا و166 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 76 ألفا و936 حالة.



وأشارت إلى أن هناك 5 آلاف و337 مريضا في حالة حرجة، بينما تعافى أكثر من مليونين و200 ألف شخص من إصابتهم بفيروس كورونا.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019- 2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملاً جديداً، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.