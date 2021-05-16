الأحد 16 مايو 2021
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د. محمد الباز
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القبلة

وزير الأوقاف: «السوشيال ميديا» هدف استراتيجي في مواجهة التطرف

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة

قال  الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني هي هدف استراتيجي للأوقاف في المرحلة الراهنة؛ لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطي المستنير، وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان.

وأشار «جمعة» إلى أن وزارة الأوقاف انطلقت في فضاء "السوشيال ميديا" من خلال استحداث عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية على بوابة الأوقاف الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، وقنوات اليوتيوب، حيث جرى تطوير موقع وزارة الأوقاف (أوقاف أونلاين) وإنشاء منصة خاصة بالسوشيال ميديا، ومنصة الأوقاف العلمية.

وأضاف وزير الأوقاف أنه جرى إطلاق عدد من الصفحات والمواقع والقنوات بهدف التواصل مع الجمهور والنشر الدعوي والتثقيف الإلكتروني، يُبث خلالها كل ما هو جديد في الفكر الديني، إلى جانب أخبار الأوقاف والجهات التابعة لها، ومنهم:

(فيسبوك):
الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف المصرية: https://www.facebook.com/AwkafOnline
الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف: https://www.facebook.com/prof.mokhtar.gomaa
صفحة الإعجاز الرباني في الكون: https://www.facebook.com/e3jazk
الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية: https://www.facebook.com/supreme.islamic.council.eg
قناة منبر التجديد: https://www.youtube.com/channel/UCjfQ0SrBRVCYWFoutVRqHqQ
قناة وزير الأوقاف على اليوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UC22J9pX1Z3kuxsErZ_WvBaA


وأكد وزير الأوقاف أن شباب الوزارة المتميزين وبخاصة خريجي مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر لديهم القدرة الفنية والتقنية والعلمية والقدرة الفائقة على تطوير الذات لأنفسهم ومواقع وصفحات وقنوات الوزارة مع الاستفادة بكل جهد مخلص يقدم دعمًا فنيًّا أو معنويًّا لهذه الانطلاقة الكبرى في مجال الدعوة الإلكترونية، قصد إيجاد بديل دعوي آمن وسطي مستنير لشبابنا وأبنائنا والمجتمع والعالم.

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الدعوة الإلكترونية الأوقاف شباب الأوقاف

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