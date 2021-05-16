«الأعلى للجامعات» يحدد 17 يونيو لمقابلات المرشحين لرئاسة جامعة سوهاج

حدد المجلس الأعلى للجامعات، 17 يونيو المقبل موعدا لإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لرئاسة جامعة سوهاج، بعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين.

وضمت القائمة النهائية لجامعة للترشح على رئاسة جامعة سوهاج 14 مرشحا وهم الدكتور محمود محمد عبدالعاطي أستاذ الرياضيات التطبيقية بكلية العلوم، والدكتور النميري علام زناتي مشرف على كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور أسامة محمد رشاد مشرف على وكالة كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عبداللطيف عمران عميد كلية التربية، والدكتور أحمد رجب عبدالملك أستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة، والدكتور عبدالباسط محمد أبوضيف وكيل كلية العلوم لشئون المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسان حمدي نعمان قائم بعمل عميد كلية الطب، والدكتور شاذلي صالح موسى أستاذ جراحة العظام بكلية الطب البشري، والدكتور مجدي محمد أمين قائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتور حازم عبدالرحمن عبيدالله قائم بعمل كلية الحقوق، والدكتور كريم مصلح صالح عميد كلية الآدب، والدكتور مصطفى عبدالخالق عبداللاه نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنيمة البيئة، والدكتور جلال أحمد رزق أستاذ ورئيس قسم الوراثة بكلية الزراعة، والدكتورة لبنى عبدالمحسن عبيد أستاذة ورئيسة قسم الكيمياء، بكلية العلوم.

وحددت لجنة اختيار القيادات الجامعية، الأوراق المطلوبة للتقدم لرئاسة جامعة في الآتي: "السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وبداخلها الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها، وبناء شراكات، والمشاركة في مشروعات تطوير التعليم الجامعي".

كان المجلس الأعلى للجامعات أعلن الجدول الزمني للإجراءات والأوراق المطلوبة للتقدم للترشح لمنصب رئيس جامعة القاهرة، وهي:

الأوراق المطلوبة

1- السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشتمل على (الأبحاث - المهارات العلمية - الإشراف على الرسائل العلمية - المشروعات البحثية المشارك فيها – التعاون الخارجي - بناء شراكات - المشاركة في مشروعات تطوير التعليم الجامعي ... إلخ). عدد (1) نسخة أصل + عدد (9) نسخ ورقية.

2- بيان حالة يشتمل على ( الإعارات - والإجازات – المهمات العلمية بالخارج - الجزاءات) معتمد ومختوم من الجامعة. عدد (1) نسخة أصل + (9) نسخ ورقية.

3- خطة لتطوير الجامعة عدد (1) نسخة أصل + (9) نسخ ورقية.

4- تقديم كل ما سبق من أوراق في البنود ( 1 - 3) على إسطوانة مدمجة أوفلاشة بعدد (9) نسخ.

5- شهادة الحصول على الدورة التدريبية المؤهلة للترشح من إحدى الجهات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، وفي حالة عدم وجود الشهادة عند التقدم يجب تقديمها قبل إعلان القائمة النهائية واجتماع لجنة البت في الطعون وإلا سيكون التقدم لاغيًا.

6- صور من بيان الحالة الوظيفية للمرشح ( 4 ) صور.

7- شهادة قانونية تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات ولا تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية (عن طريق الشئون القانونية المركزية بالجامعة) شهادة أصل.

8- صورة بطاقة الرقم القومي (2) صورة.

9- صورة شخصية حديثة (صورة).

10- سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية (نسخة).