16 وفاة و968 إصابة جديدة بـ«كورونا» في جورجيا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا عن تسجيل 968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 330 ألفا و375 حالة.

وذكرت صحيفة "إنتر برس نيوز" الجورجية- على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد- أنه تم أيضا تسجيل 16 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 4442 حالة.

وفي الوقت ذاته، ارتفع عدد المتعافين من الفيروس التاجي في جورجيا إلى 308 آلاف و821 متعافيا بعد شفاء 903 مرضى خلال الساعات الماضية، فيما لايزال هناك 16 ألفا و215 حالة نشطة على مستوى البلاد.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.