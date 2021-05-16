«الزراعة» تكشف حقيقة انتشار بطيخ وخوخ مسرطن في الأسواق

أكدت تنفيذ برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا يوجد انتشار لبطيخ أو خوخ مسرطن في الأسواق، ومصر تُطبق حالياً برنامجاً على أعلى مستوى من التقنية الحديثة التي ترصد متبقيات المبيدات لعدد كبير من المحاصيل الزراعية، مؤكداً أن المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أي مبيدات ضارة، وتخضع لعمليات فحص دقيقة من قبل المعامل المعتمدة من الوزارة، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.

- تنفيذ برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات صحفية، أنه يتم حالياً تنفيذ برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، حيث يتم أخذ عينات من الخضر والفاكهة من عدد من الأسواق الرئيسية بمختلف المحافظات وإجراء التحاليل لها بمعامل الوزارة للتأكد من توافقها مع النسب المسموح بها أو اتخاذ إجراء بشأن أى مبيد يكتشف أن له متبقيات في المنتج المتداول، موضحاً أنه ولتنفيذ ذلك فقد تم تأهيل وتدريب 12 ألفاً و180 من مُطبقي المبيدات ضمن تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن للمبيدات، وتطبيقها في المزارع والحقول بمختلف المحافظات للقضاء على الرش العشوائي، وكذلك إعداد برامج تدريبية لكل محصول وإدارته بداية من الزراعة حتى الحصاد.

- الأسماك المتداولة بالأسواق صالحة وآمنة

وفيما يتعلق بشائعات انتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، أكد أنه لا صحة لانتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، وأن الأسماك المتداولة بالأسواق صالحة وآمنة، مُشدداً على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق، وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات.

يذكر أن المواد المسرطنة هي أي مادة مشعة أو ذات نويات مشعة، وهي العوامل المباشرة المسببة للسرطان، ويرجع ذلك لقدرتها على تدمير الحمض النووي أو تعطيل عملية التمثيل الغذائي الخلوي، ويعتبر العديد من المواد المشعة مواد مسرطنة، إلا أن نشاطها الإشعاعي يرجع للإشعاع، مثلًا أشعة غاما وجسيمات ألفا، التي تنبعث منها، ومن الأمثلة الشائعة للمواد المسرطنة الأسبستوس، وبعض أنواع الديوكسينات ودخان التبغ.