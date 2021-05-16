محافظ أسيوط يبحث توفير أراضي لمشروعات الريف المصري

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، التنسيق المستمر لتوفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى ومراكز المحافظة ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يأتي ذلك في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة الذي يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بعدد 149 قرية، وسيتم البدء بمركز ساحل سليم كأولوية أولى عاجلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط وناجح عبدالرحمن، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة.



استعرض المحافظ الاجراءات والخطوات التي تمت من خلال تدقيق مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وتحديد الاحتياجات بكل قرية، فضلًا عن نتيجة اختيار قطع الأراضي بكل قرية اللازمة لإقامة المشروعات عليها بالقرى الأكثر احتياجًا مؤكدًا على مراعاة الأولويات وفقًا لاحتياجات القرى المستهدفة بالمشروع وذلك تلبية لاحتياجات الأهالي فضلا عن المتابعة المستمرة لتنفيذ الاعمال مع الشركات المنفذة وتذليل كافة العقبات امام التنفيذ.



وأكد المحافظ أهمية هذا المشروع القومي الهام والذي يمس حياة المواطنين في القرى، لافتاً إلى أن هذا المشروع يحظي باهتمام ومتابعة من القيادة السياسية ومجلس الوزراء مع كافة الجهات المشاركة في عملية التنفيذ موجها بضرورة وجود حلول غير تقليدية لأي مشاكل أو تحديات تواجه عملية تنفيذ المشروعات أو توفير الأراضي مشيرًا إلي تشكيل لجنة بكل محافظة ستكون مسئولة عن التنسيق من أجل توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات المُخططة خاصة مشروعات المرافق والصرف الصحي سيتم إعداد ملفات كاملة بالأراضي التي يمكن استغلالها.



وأوضح محافظ أسيوط أن العمل بقطاع مياه الشرب سيشمل مد وتدعيم (72 كم) شبكات مياه، وتأهيل عدد (6) محطات مياه شرب، وإحلال وتجديد عدد (90) بئر إرتوازي وتوريد عدد (247) طلمبة أعماق غاطسة، وعدد(35) مولد وكابلات كهربائية، كما استهدفت المبادرة فى مرحلتها الثالثة عدد (7) مراكز بمحافظة أسيوط من بين 50 مركزعلى مستوى الجمهورية توجهت إلى انشاء وعمل توسعات لعدد (7) محطات مياه سطحية كبرى، واحلال وتجديد ورفع كفاءة (6) محطة أخرى وعدد(144) بئر إرتوازي، ومد وتدعيم (246) كم شبكات مياه بأقطار مختلفة للمناطق المحرومة طبقا لخطة الرصف، وإنشاء 3 وحدات معالجة أملاح، لافتًا إلى استمرار تقديم خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين وتوفير الخدمة المتميزة لجميع عزب وقرى ومدن المحافظة والأماكن المستجدة من خلال الأستغلال الأمثل لكل قطرة مياه وتعظيم الحفاظ عليها من التلوث ومراعاة ترشيد الاستهلاك.

لقاء مسئولى مياه الشرب والصرف الصحى (2)