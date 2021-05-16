منتصف 2022.. أستراليا تكشف عن مخطط إنهاء الإغلاق

قالت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، إن أستراليا رافضة أي ضغوط متزايدة لإنهاء الإغلاق الحدود الدولية، متمسكة بخطط إعادة الانفتاح على بقية العالم اعتباراً من منتصف عام 2022.

وكانت أستراليا قد أغلقت حدودها أمام غير المواطنين وغير المقيمين في مارس 2020 بسبب فيروس كورونا، ومنذ ذلك الحين لا تسمح بدخول سوى عدد محدود فقط من الوافدين الدوليين، وهم بشكل أساسي المواطنين العائدين من الخارج.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون في إفادة تليفزيونية، سنسترشد دائماُ بالنصائح الطبية والمشورة الاقتصادية، حسبما أفادت قناة العربية الاخبارية.

من جهته، قال وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ لهيئة الإذاعة الأسترالية في وقت سابق اليوم إن النصيحة الطبية لإبقاء الحدود مغلقة "خدمتنا جيداً خلال هذه الأزمة".

وأدى إغلاق الحدود الأسترالية، إضافةً إلى عمليات العزل العام والتعقب السريع للحالات المصابة بكورونا والامتثال لإرشادات الصحة العامة، إلى تصنيف تدابير استراليا لمكافحة فيروس كورونا من بين أكثر الإجراءات فعالية في العالم.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في أستراليا نحو 29700، إضافةً إلى 910 حالات وفاة.

ووصل، أمس، أول رحلة عودة لأستراليين من الهند التي اجتاحها فيروس كورونا، حيث تضم نحو 150 شخصا سيتجهون إلى الحجر الصحي لمدة أسبوعين في معسكر قديم في الإقليم الشمالي النائي.

ومن المنتظر أن تكون الرحلة هي الأولى بعد رفع الحظر لمدة أسبوعين على أي شخص قادم من الهند، بما في ذلك المواطنون الأستراليون، بهدف منع انتشار سريع للفيروس التاجي الجديد.

وقال مصدر حكومي إن طائرة عسكرية غادرت أستراليا يوم الجمعة، محملة بمساعدات للهند، وستعود الطائرة مع المواطنين الذين تقطعت بهم السبل، والذين يجب عليهم جميعا اختبار نتائج سلبية لفيروس كورونا قبل الصعود إلى الطائرة.

وأوضحت متحدثة باسم وزارة الصحة في الإقليم الأسترالي الشمالي، أن الركاب سيتوجهون بعد ذلك إلى معسكر التعدين، الذي تم تحويله في هوارد سبرينجز لحجرهم الصحي، حسب «روسيا اليوم».

وتهدف الحكومة إلى مضاعفة قدرة منشأة هوارد سبرينجز، الواقعة على بعد 25 كيلومترا جنوب شرقي مدينة داروين، للتعامل مع 2000 شخص كل أسبوعين ابتداء من يونيو.

وهناك حوالي 9000 مواطن أسترالي ومقيم دائم في الهند يأملون في العودة إلى ديارهم.

ومن المقرر أن تقوم القوات الجوية الملكية الأسترالية برحلتين أخريين للعودة إلى الوطن إلى الإقليم الشمالي هذا الشهر، وتخطط السلطات لإعادة حوالي 1000 شخص إلى الوطن بحلول نهاية يونيو، و«ستعطى الأولوية للضعفاء».

وأبلغت الهند عن تسجيل أكثر من 300000 إصابة يومية بفيروس كورونا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مما أثر على نظامها الصحي.