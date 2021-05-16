«الزراعة»: وقف التعديات على الأراضي الزراعية والوصول بها لأدنى مستوى خلال العيد

أجرى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم، زيارة للإدارة المركزية لحماية الأراضي لتوجيه الشكر لهم على جهودهم المتميزة في منع التعدى على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



وقال وزير الزراعة، في تصريحات له، اليوم الأحد، أن إدارة حماية الأراضي وبالتعاون مع اجهزة الشرطة والحكم المحلي، ومديريات الزراعة بالمحافظات استطاعت منع التعدى على الأراضي الزراعية والوصول بالتعديات إلى أدنى مستوياتها هذا العام، بالإضافة إلى القيام بإزالة جميع حالات التعديات في مهدها وإعادة الشيء إلى أصله، مع إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

- جهود مستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل



وأضاف الوزير أنه يجب الإشادة بالمتميزين وبالجهود التي يبذلها العاملون في خدمة الوطن للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لأنها المصدر الرئيسي للغذاء، كما

زار العاملين بإدارة الشكاوى والخط الساخن بالوزارة وأشاد بجهدهم في تلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



و أشاد "القصير" بالعاملين بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى لاستمرار عملهم في جميع المحطات ومواقع العمل على مستوى الجمهورية خلال الإجازة للانتهاء من اعداد وتجهيز التقاوي للمحاصيل الشتوية



- توجيه الشكر للإدارات العاملة خلال إجازة العيد

كما وجه الشكر إلى كل قطاعات الوزارة التى استمرت فى العمل خلال إجازة العيد لتادية الخدمات للمواطنين والمزارعين والمصدرين مثل الخدمات البيطرية، والحجر الزراعي، ومعامل متبقيات المبيدات، ومكافحة العفن البني في البطاطس، ومديريات الزراعة بالمحافظات، مشيرا إلى أهمية دور وزارة الزراعة المحوري والتشابكي مع جميع الوزارات ومؤسسات الدولة الاخرى، مؤكدا أنه انطلاقا من سياسة الثواب والعقاب و كما يتم محاسبة المقصرين، فإنه يجب أيضا الإشادة بالمتميزين في القطاعات المختلفة لتشجيعهم على الاستمرار في اجادة عملهم وتحفيز غيرهم على الإجادة والإتقان