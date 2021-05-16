الأحد 16 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرلمان العربي يستنكر صمت نظيره الأوروبي أمام الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

البرلمان العربي
البرلمان العربي

استنكر البرلمان العربي بأشد العبارات صمت البرلمان الأوروبي أمام ما يحدث من جرائم وانتهاكات صارخة في فلسطين على يد الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي تحركت في دول عربية وأوروبية ومنظمات منددة باعتداءات إسرائيل الوحشية ضد الفلسطينيين، ومعبرة عن رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية التي تعد تحديا سافرا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية .

 وأكد البرلمان العربي في بيان صادر عنه، " أن صمت البرلمان الأوروبي وتقاعسه عن تناول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وممارسة الاستفزازات المستمرة وقتل الأبرياء بوحشية، يعكس ازدواجية المعايير ونهجه غير المتوازن وسياسة الكيل بمكيالين التي باتت واضحة، معبرا عن اندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبى على الأوضاع الحقوقية في البلدان العربية وتنصيب نفسه واصياً عليها لخدمة أغراض سياسية تحت دعاوى حقوق الإنسان"، قائلاً من الأولى أن يتحرك ضد الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والتي ترقى لجرائم حرب والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين.

- البرلمان العربي يدعو مجلس الأمن للتحرك الفوري لوقف عدوان إسرائيل

وجدد البرلمان العربي، إدانته واستنكاره الشديدين لاعتداءات إسرائيل الوحشية ضد الفلسطينيين، داعياً مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف عدوان إسرائيل ووضع حداً لجميع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

- جلسة طارئة لبحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية

ويعقد البرلمان العربي جلسته الطارئة يوم الأربعاء 19 مايو الجاري، لبحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في أرض فلسطين وخصوصًا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى المبارك ويسبقها اجتماعا طارئاً للجنة فلسطين بالبرلمان العربي التي يرأسها السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي،وذلك للوقوف على الانتهاكات الصارخة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

 وشهد حي الشيخ جراح محاولات مستوطنين يهود اقتحام منازل الفلسطينيين وتهجير أهلها قسريًا تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فيما تقوم قوات الاحتلال بهدم المنازل والاعتداء على المصلين بالمسجد الأقصى وقتل الأطفال لتصل حصيلة الشهداء حتى أمس 140 شهيدًا بينهم 40 طفلًا .

البرلمان العربي فلسطين البرلمان الاوروبى انتهاكات اسرائيلية اعتداءات ضد الفلسطينين

الأكثر قراءة

«أعشاب رئة البحر».. وزارة البيئة توضح تفاصيل «التلوث الكاذب» بالإسكندرية

وزير التعليم: حسم مصير 100 ألف طالب بالثانوية العامة بعد «تجريبية مايو»

هل ستقرر «التعليم» عقد امتحانات الشهادة الثانوية ورقيًا فى اللحظات الأخيرة؟ مصدر يجيب

مفاجأة سارة لطلاب الشهادة الإعدادية بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي

أول اعتراف رسمي: جثث ضحايا كورونا ملقاة في أنهار الهند

رسميًا.. الأهلى يشكو حكم مباراة صن داونز لـ«كاف»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أنور وجدى.. الفتى الأول

نرمين يسر

يحيى الفخرانى يعود للجوازة الطليانى

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

د.أحمد الخميسى

فلسطين.. أغاني الشعب وثواره

ماجد حبته

ضحايا «الهدنة» الأفغانية!

مؤمن المحمدي

الفلوس

د.كريمة الحفناوى

ذكرى النكبة وانتفاضة شعب لا يستسلم

محمد عبدالعزيز

إنهم السادة يا سادة.. «4» الإمام أحمد بن حنبل

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«الإسكوا» تدين قتل المدنيين في فلسطين

تزايد الضغوط الأمريكية والأوروبية على إسرائيل لوقف إطلاق النار فى غزة

البرج السادس..‏ إسرائيل تستهدف برج الأندلس غرب غزة بعدد من الصواريخ