ضبط أغذية منتهية الصلاحية بمركز قطور بمحافظة الغربية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمركز قطور، التابعة لمديرية الصحة بالغربية، حملات على محلات الأسماك المملحة ومعامل منتجات الألبان والسوبر ماركت والثلاجات والمصانع بدائرة الإدارة الصحية بقطور، للمرور والتفتيش على أماكن تصنيع وعرض المواد الغذائية للتأكد من المواد الغذائية آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات القياسية.

وأسفرت الحملات من ضبط عدد ٤٣ منشأة غذائية مختلفة، وتم سحب عدد ٩٧ عينة لفحص الصلاحية للاستهلاك الآدمي، وتحرير عدد ٢٠ محضرا لوجود قصور في الاشتراطات الصحية، وتحرير عدد ٥٢ محضرا للعاملين لعدم حصولهم على شهادات صحية، وتحرير عدد ١٠ محاضر غش أغذية، وإعدام ٥٧ كيلو مواد غذائية تالفة وفاسدة، وضبط ١٦٨ لتر خل غير صالح لإضافة خل صناعي، وضبط ٢٢٩،٨٨٠ كليو أغذية منتهية الصلاحية مختلفة، وغلق عدد ١٥ منشأة غذائية تدار دون ترخيص.

وكان الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد أصدر تعليمات بتشكيل لجان برئاسة الشناوي نجم، مراقب عام الأغذية، لتكثيف المرور على منافذ بيع الأغذية خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بالتنسيق مع مجلس مدينة قطور والتموين وإدارة الطب البيطري بقطور لضبط المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وعلى جانب آخر، شهد عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، احتفالية مديرية الشئون الصحية باليوم العالمي للجيش الأبيض، بحضور بعض من مشرفات التمريض بالمستشفيات، تزامنًا مع اليوم العالمي للتمريض، في جو من السعادة والبهجة، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.

واستهل وكيل وزارة الصحة الاحتفال بتهنئة جميع الحاضرين، وكل العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، مشيدًا بالدور البطولي للجيش الأبيض بهيئة التمريض، ملائكة الرحمة، بمحافظة الغربية، مقدمًا أسمى آيات الشكر والتقدير والتحية والإعزاز لأبطال الرسالة الإنسانية النبيلة، التي يؤدونها بتفانٍ وإخلاص، والذين ضربوا الأمثلة العظيمة في العمل الدءوب وتقدمهم الصفوف الأولى بشجاعة وإيثار لا مثيل له، فهم خطوط الدفاع القتالية بالجيش الأبيض المناضل، أمام المعارك الضارية، خاصة في ظل الوضع الراهن الذي تمر به البلاد لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- ١٩»، مقدرين عملهم البطولي وجهودهم المخلصة والمستمرة، للحفاظ على صحة وسلامة المرضي والمواطنين بالمحافظة -.

كما قام وكيل الوزارة بتقديم تحية شكر وتقدير واعزاز لأسر شهداء الوطن من الجيش الأبيض العظيم، الذين ضحوا بأنفسهم لخدمة أهالينا مواطني محافظة الغربية.

ووجّه مديري المستشفيات والإدارات الصحية بتكريم الفريق الطبي من هيئة التمريض تقديرًا لدورهم وجهودهم المخلصة المبذولة خلال الفترة السابقة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الغربية.

صحة الغربية

صحة الغربية

صحة الغربية

صحة الغربية

صحة الغربية

صحة الغربية