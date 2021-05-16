الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط أغذية فاسدة في حملة مكبرة على مصانع وأسواق قطور بالغربية (صور)

حمله لمراقبة الأغذية
حمله لمراقبة الأغذية بقطور

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمركز قطور بالغربية، الأحد، حملات مكبرة على محال الأسماك المملحة ومعامل منتجات الألبان والسوبر ماركت والثلاجات والمصانع بدائرة الإدارة الصحية؛ للمرور والتفتيش على أماكن تصنيع وعرض المواد الغذائية؛ للتأكد من أن المواد الغذائية آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات القياسية.

أسفرت الحملات عن ضبط ٤٣ منشأة غذائية مختلفة، وتم سحب ٩٧ عينة لفحص صلاحية الاستهلاك الآدمي، وتحرير ٢٠ محضرًا لوجود قصور في الاشترطات الصحية، وتحرير 52 محضرًا للعاملين لعدم حصولهم على شهادات صحية، وتحرير 10 محاضر غش أغذية وإعدام ٥٧ كليو مواد غذائية تالفة وفاسدة وضبط ١٦٨ لتر خل غير صالح لإضافة خل صناعي وضبط ٢٢٩،٨٨٠ كليو أغذية منتهية الصلاحية، وغلق ١٥ منشأة غذائية تدار بدون ترخيص.

كما أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية تعليمات بتشكيل لجان برئاسة الشناوي نجم مراقب عام الأغذية لتكثيف المرور على منافذ بيع الأغذية خلال أيام عيد الفطر، بالتنسيق مع مجلس مدنية قطور والتموين وإدارة الطب البيطري بقطور لضبط المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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شنت مراقبه الأغذيه بمركز قطور حملات علي محلات الأسماك المملحه ومعامل منتجات الألبان والسوبر ماركت والثلاجات والمصانع بدائره الاداره الصحيه بقطور بمحافظة الغربية

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