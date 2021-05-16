التفاصيل الكاملة لقيام عاطل بمطاردة شقيقته بـ«سكين» وقتلها ببولاق

يبدو أن الخلافات الأسرية أصبحت مبررًا للقتلة وسفاكي الدماء لاغتيال أقاربهم بدم بارد ودون أدنى إحساس بالذنب ففي بولاق الدكرور أقدم هشام، عاطل، على مطاردة شقيقته نسمة وهو يحمل سكين حتى تمكن منها وسدد لها طعنات أودت بحياتها في الحال.

بداية القضية كانت بإحالة النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، عاطل للجنايات بتهمة قتل شقيقته والشروع فى قتل آخرين بمنطقة بولاق الدكرور في القضية رقم 31697 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 5469 لسنة 2020 كلى جنوب الجيزة.

- قرار الإحالة

جاء في قرار الإحالة أنه بعد عرض الأوراق ومطالعتها وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة (هشام.أ) (قيد الحبس الاحتياطي) ۳۷ سنة، عاطل، مقيم ببولاق الدكرور، لأنه في ۲۰۲۰/۱۱/۲۲ بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور قتل المجني عليها (نسمة.أ) عمدًا مع سبق الإصرار أثر خلافات عائلية.

كشف قرار الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم علی إزهاق روح شقيقته وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، وعمد إلى المكان الذي أيقن سلفا تواجدها به وما أن ظفر بها حتى عاجلها بتسديد عدة طعنات لها باستخدام سلاح أبيض " سكين" استقرت بمناطق متفرقة من جسدها فقاومته بدفعها له وفرارها هاربة من بطشه فلاحقها مسقطا إياها أرضا مسددًا لها عدة طعنات باستخدام السلاح الأبيض استقرت مناطق متفرقة من جسدها قاصدا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات التي أبانها تقرہ الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها.

أضاف قرار الإحالة أنه وقد اقترنت تلك الجناية جنايتين آخرتين وهي أن المتهم في ذات الزمان والمكان، شرع في قتل المجني عليها دينا.ن عمدًا مع سبق الإصرار أثر خلافات عائلية، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، وعمد إلى المكان الذي أيقن سلفا تواجدها به وما أن تمكن منها حتى عاجلها بتسديد عدة طعنات لها باستخدام سلاح أبيض "سكين" استقرت بمناطق متفرقة من جسدها ففرت هاربة من بطشه فلاحقها مسقطا إياها أرضا وسدد لها عدة طعنات باستخدام السلاح الأبيض "سالف الوصف" استقرت بمناطق متفرقة من جسدها ما أحدث إصابتها التي إبانها تقرير مصلحة الطب الشرعي منتويا إزهاق روحها وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركه المجني عليها بالعلاج وتدخل الأهالي لإغاثتها.

أشار قرار الإحالة إلى أن المتهم شرع في قتل المجني عليه (مصطفى.س) عمدا مع سبق الإصرار؛ بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح آيا من يعترض سبيله أو يتدخل لعقلة تنفيذ جربته السابق وصفها بالاتهام السابق بأنه وحال تدخله لإغاثة الشاهدة الأولى سدد له عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض "سكين" استقرت بمناطق متفرقة من جسدها مما أحدث إصابته التي اوضحها تقرير الطب.

أقوال الشهود

جاء بأقوال دينا.ن، 29 سنة، أنه يوم الواقعة وحال تواجدها بمسكنها رفقة المجني عليها المتوفيه تلقت اتصال هاتفي بيوم الواقعة من المتهم مفاده مطالبته بمبلغ مالي فلم تستجب لمطلبه، وعقب ذلك بفترة زمنية قصيرة حضر المتهم أسفل العقار سكنها فهاتفته مستفسرة عن سبب حضوره فأخبرها برغبته الحديث معها فقامت بإرسال الشاهد الثالث له لإحضاره إلى الطابق محل تواجد مسكنها بواسطة المصعد وتركت باب مسكنه مفتوح وعند وصول المتهم إلى ذلك الطابق دخل إلى مسكنها وعلى الفور أخرج من بين طيات ملابسه سلاح أبيض "سكين" كبير الحجم مسددا به طعنة قاسية لشقيقته المجني عليها المتوفيه مما أحدث إصابتها بمنطقة البطن.

وحال رؤيتها لذلك المشهد فرت هاربة من بطشه ودخلت إلى غرفة نومها وعقب ذلك دخل إليها المتهم وكال لها ضربة قوية بالسلاح الأبيض " استقرت على رأسها فسقطت أرضا من شدة تلك الضربة على ظهرها فاستكمل تعدية عليها بتسديد طعنتين بذات السلاح الأبيض لها بقوة استقرت أحداها بالناحية اليسرى من الرقبة والأخرى بالناحية اليسري بالبطن وأثناء ذلك حضر الشاهد الثاني ودخل إلى الغرفة محل تواجدهم محاولا منعه عنها لايقاف تعدى المتهم عليها فسدد الأخير طعنتين له باستخدام ذات السلاح الأبيض ، مما أحدث إصابته بيده اليسرى و بالبطن وحينئذ فرت هاربة من بطش المتهم فتتبعها على درج سلم العقار مسرح الواقعة حتی دخلت إلى الشقة محل سكن الشهود من الرابع وحتى السادس فدخل خلفها ودفعها بصالة الشقة حتى سقطت أيضا على ظهرها وسدد لها عدة طعنات استقرت مناطق متفرقة من جسدها قاصدا قتلها ثم لاذ المتهم بالفرار من مسرح الواقعة.

كما جاء بأقوال (سليمان ا)، 39 سنة، مالك مقهي، باستغاثة المجني عليهما "زوجته المتوفيه والشاهدة الأولى" هاتفيا من خوفهم من بطش المتهم المتواجد أسفل مسكن الأخيرة بهما فانتقل سريعا إلى محل تواجده وبوصوله أبصر زوجته غارقة بدمائها أمام باب الشقة محل سكن الشاهدة الأولى من داخل الشقة وبها إصابات بصدرها وعدة إصابات بجانبها الأيمن وحال سماعه لاستغاثة وصراخ المجني عليها الشاهدة الأولى من داخل الشقة قام بكسر باب الشقة وتمكن من الدلوف إلى داخلها ثم دخل إلى إحدى غرف النوم فأبصر تعدى المتهم عليها باستخدام سلاح أبيض "سكين" مما أحدث إصابتها بالبطن والرقبة فتدخل لأغاثتها لوقف تعدى المتهم عليها وأستقبل بدلا منها أحدى الضربات من المتهم مما أحدث إصابته بيده اليسري ثم طعنه المتهم ببطنه قاصدا قتله ثم قام المتهم بالعدو خلف الشاهدة الأولى ملاحقا إياها

اعترافات المتهم

أقر المتهم بارتكابه واقعة قتل المجني عليها المتوفيه والشروع في قتل الشاهدة الأولى وإحداث إصابة الشاهد الثاني إبان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة وذلك بأن أعد سلاح أبيض "سكين" لتنفيذ جريمته و توجه إلى مسكن الشاهدة الأولى وسدد لشقيقته المجني عليها عدة طعنات بمناطق متفرقة من جسدها مما أودى بحياتها ثم توجه إلى الشاهدة الأولى بحجرة نومها شارعا في قتلها بتسديد عدة طعنات بمناطق متفرقة من جسدها وأثناء ذلك تدخل الشاهد الثاني محاولا الدفاع عن الأخيرة فطعنة مما أحدث إصابته ببطنه ثم لاحق الشاهدة الأولى حتى الطابق الخامس محل تواجد الشقة سكن الشاهد الرابع ودخلا سويا إلى تلك الشقة ووالي تسديد عدة طعنات لها استقرت بمناطق متفرقة من جسدها وهوذات ما أعترف به أمام القاضي الجزئي خلال جلسات التجديد