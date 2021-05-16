الأحد 16 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس هيئة دبي للطيران يفتتح معرض سوق السفر العربي 2021

افتتاح المعرض
افتتاح المعرض

افتتح الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران والتسويق التجاري  وكلود بلان، مدير محفظة معرض سوق السفر العالمي وسفر الحوافز والاجتماعات، ودانييل كورتيس مديرة سوق السفر العربي في الشرق الأوسط ونخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والشخصيات الرائدة في قطاع السفر والسياحة  والدكتور خالد العناني وزير السياحة ومحمد منار عنبة وزير الطيران المدني، معرض وسوق السفر العربي للسياحة والسفر الذي تنظمه دبي خلال الفترة  من 16 إلى 19 مايو 2021، ويضم 1300 عارض من 62 دولة. 

وقالت «دانييل كورتيس» مديرة سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، إن مشاركة قطاعي السياحة والطيران المصري هذا العام رغم الظروف الجارية يشير إلى اهتمام الدولة المصرية بالقطاع السياحي ، وحرصها على التواجد خاصة بعد تحدث الوزير عن مــقومــات مصر المتنوعة ومناطق الجذب السياحي بها باعتبارها مقصد سياحي مثالي لمن يبحثون عن تجربة سفر آمنة، لا سيما في ظل المساعي العالمية المستمرة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، مقدماً لمحة عامة عما تقوم به مصر من تدابير واجراءات وضوابط للسلامة الصحية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة التي يتم تطبيقها في كافة المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية المختلفة، وكذلك تدريب العاملين بالقطاع السياحي على برامج سلامة وصحة الغذاء.

دانييل كورتيس تحت شعار بزوغ فجر جديد لصناعة السفر والسياحة ومشاركة مصر تعكس اهتمام الدولة بقطاع السياحة

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