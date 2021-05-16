«بيطري الشرقية» يفحص 1549 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

قال الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية، بالاشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات قامت خلال شهر إبريل الماضي بإجراء الفحص لـ1549 رأس ماشية ضد البروسيلا وفحص 130 رأس ضد السل البقري بمختلف مراكز وقرى المحافظة؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهامًا من المديرية لاكتشاف أي حالات مصابة سواء بالسل أوالبروسيلا وهى من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان، مؤكدًا استمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة في الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.