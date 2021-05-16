اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى البيرة واعتقال 150 شابًا في النقب

اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، قرب حاجز بيت إيل شمال مدينة البيرة، عقب إغلاق عدد من المستوطنين الطريق والاعتداء على السيارات المارة.

- مسيرة في البيرة لرفض الجرائم الإسرائيلية

وأفاد عصام بكر، منسق القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة، بأن المسيرة اليوم للتأكيد على رفض الشعب الفلسطيني الجرائم المتواصلة بحقه في غزة والضفة والقدس المحتلة، وتابع: "شعبنا يشتبك مع الاحتلال الآن في مختلف نقاط التماس، للتأكيد على الوقوف إلى جانب شعبنا في غزة بعد تصاعد الهجمة المرتكبة بحقه"، وفقا لوكالة «وفا» الفلسطينية.

وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية إن المسيرة اليوم تهدف للرد على عدوان الاحتلال والمستوطنين الذين اعتدوا على المواطنين قرب حاجز بيت ايل ظهر اليوم.

وكانت مسيرة قد انطلقت من دوار المستحضرات الطبية، باتجاه الحاجز من قوى وفصائل فلسطينية ودعما لغزة والقدس.

- اعتقال 150 شابًا في منطقة النقب

من جانب آخر، اعتقلت قوات شرطة الاحتلال خلال الأيام الماضية نحو 150 شابا عربيا، بينهم طلاب جامعيون وقاصرون، في منطقة النقب داخل أراضي الـ1948.

كما وجهت شرطة الاحتلال بلاغات للعشرات من الشبان للتحقيق لدى المخابرات على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلدات العربية ضد العدوان على القدس والمسجد الأقصى والشيخ جراح وقطاع غزة والضفة الغربية، وتنديدا باعتداءات المستوطنين على المواطنين العرب وحماية الشرطة لهم.

وجرى إطلاق سراح عدد من المعتقلين بشروط مقيدة والإبعاد لمدة 14 يوما عن منطقة النقب، فيما جرى تمديد اعتقال آخرين.

وتنوى النيابة الإسرائيلية تقديم لوائح اتهام ضد أكثر من 25 شابا، بينهم طلبة عرب يدرسون في جامعة بئر السبع، بعد اعتقالهم والاعتداء عليهم بالضرب.

وفى قطاع غزة، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم وحتى الآن، سلسلة غارات عنيفة استهدفت منازل وشوارع وأراضى زراعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.