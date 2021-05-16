رفع 150 طن مخلفات وإيقاف حالة تعد على الأرض الزراعية بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة بشوارع أحياء المدينة والقرى التابعة لها حيث قامت برفع 150 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي كما أوقفت حالة تعدي في المهد بقرية زهرة علي الأرض الزراعية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال محمود حسين رئيس حى شمال المدينة إنه تم عمل حملة نظافة مكثفة بشارع رمسيس وشارع عمر سلطان فضلا عن رفع نقاط التجمع من شوارع الحى ورفع 30 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع مؤكدا على المتابعات المستمرة وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف عرفات عبدالله رئيس حى وسط المدينة إنه تم رفع ما يقارب من 30 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الحي من خلال ورديات ثلاثه عبر اليوم .

وأكد رضا مصطفى رئيس قرية طوخ الخيل إنه تم رفع ما يقرب من 30 طن من المخلفات والقمامة من طوخ والتوابع وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

ومن جانبه أكد محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تله بمواصلة العمل على قدم وساق لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين من خلال حملات مكثفة للنظافة للنظافة بتلة والتوابع ورفع 30 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي.

وفى سياق متصل، قال مصطفى الدبيكى رئيس قرية نزلة حسين إنه تم رفع ما يقارب من 30 طن من المخلفات والقمامة بالقرية والتوابع وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي لتوفير جو صحى ونظيف للمواطنين خالى من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

وأوضح عماد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية أن الوحدة المحلية بالقرية أوقفت أعمال في المهد التعدي على أرض زراعية بقرية زهرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وذلك تنفيذا لتعليمات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس المركز والمدينة بتسيير دوريات بنطاق القري والاحياء والعزب والنجوع لرصد اي مخالفات والتعامل معها وإزالتها في المهد وعلية تم رصد المخالفة والتعامل معها بسرعة وحزم مع التحفظ على مواد البناء والأدوات المستخدمة فضلا عن تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، مضيفا إلي انتظام أعمال النظافة ورفع التجمعات من محيط القرى ومداخل العزب التابعة حفاظا الشوارع نظيفة وجميلة وحفاظا على الصحة من خلال منع انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا.

وأضاف رمضان جمال رئيس حى غرب المنيا ، أن الحي نفذ اليوم ، أعمال نظافة بالشوارع والطرق التى نفذت بها حملات لإعادة الانضباط ، والتي شملت إزالة عدد من الإشغالات والمخالفات والتعديات بشوارع.٦اكتوبر وطه السبع ،وكذلك شارع بديع الزمان وإمام مسجد المعلمين.وتم اتخاذ اللازم قانونا حيال المخالفين في ضوء قرارات مجلس الوزراء الصادرة بخصوص متابعة الإجراءات الاحترازية.

كما نفذ الحى أعمال صيانة لأعمدة الإنارة، وكذلك أعمال كنس ورفع للمخلفات، بالإضافة إلى رفع ناتج حملة النظافة الي المقلب الوسيط ، مع استمرار الحملات على مدار اليوم لمتابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية بالشوارع لمجابهة فيروس كورونا .

حملات بأحياء وقري المنيا

حملات بأحياء وقري المنيا

حملات بأحياء وقري المنيا

حملات بأحياء وقري المنيا

قري المنيا

قري المنيا

حملات بأحياء وقري المنيا

حملات بأحياء وقري المنيا

حملات بأحياء وقري المنيا

حملات بأحياء وقري المنيا

حملات بأحياء وقري المنيا

قري المنيا

قري المنيا