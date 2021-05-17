وسط غياب الفنانين.. تشييع جنازة الفنانة الراحلة نادية العراقية من مقابر العائلة

شيعت جنازة الفنانة الراحلة نادية العراقية من ساحة مسجد الحجاز بالهرم عقب صلاة الظهر، حيث توفيت صباح اليوم بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات مثأثرة بإصابتها بكورونا عن عمر ناهز 57 عاما، ووارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة بطريق الواحات وذلك وسط غياب الفنانين وزملائها بالوسط الفني.

وكانت الفنانة الراحلة قد أصيبت بفيروس كورونا منذ شهر أبريل الماضي وتدهورت حالتها الصحية وانتقلت إلى غرفة العناية المركزة وظلت على أجهزة التنفس الصناعي لمدة شهر حتى أعلنت نجلتها اليوم على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعن نادية العراقية هي من مواليد في محافظة بابل العراقية ولدت في الثالث من أغسطس عام 1963 انتقلت مع عائلتها للعيش في بغداد عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها وهي خريجة كلية الفنون الجميلة، كما تقدمت للإذاعة العراقية ، دخلت التمثيل أواخر الثمانينات.

"فاتن فتحي" هو اسمها الحقيقي لكنها قررت اختيار نادية العراقية كاسم فني فهي كانت تعتز بكونها عراقية وفي أواخر التسعينيات انتقلت للعيش في مصر وتزوجت من رجل من محافظة الإسكندرية وشاركت في أدوار ثانوية صغيرة، بداية من المشاركة بمسلسل "سامحوني ماكنش قصدي" عام 2000.

وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية ومنها "عايز حقي" و"حاحا وتفاحة" و"أفريكانو" و"أبو علي"، كما شاركت في عدد من المسلسلات التليفزيونية كمسلسل "أبوالعروسة" و"الزوجة ١٨" و"عزمي وأشجان" و"سلسال الدم" و"قلب ميت" و"كيد النسا" و"قضية رأي عام" و"ريا وسكينة" و"للعدالة وجوه كثيرة" و"الإمبراطور" و"لقاء السحاب" وغيرها من الأعمال الفنية.

جنازة الفنانة نادية العراقية

جنازة الفنانة نادية العراقية