الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة يستعرض تدابير وضوابط السلامة الصحية لمواجهة تداعيات كورونا

وزير السياحة بسوق
وزير السياحة بسوق السفر العربي

افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الأحد، الجناح المصري المشارك في فعاليات النسخة 28 من الملتقى العربي للسياحة والسفر ATM 2021 والذي يعُقد خلال الفترة من 16-19 مايو الجاري بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السيد أشـرف الـديـب قـنصل مـصر الـعام في دبي والذي يرافق الوزير خلال زيارته في دبي.

وخلال الافتتاح، قام الوزير والقنصل بجولة داخل الجناح المصري المشارك في المعرض.

وأوضح الدكتور خالد العناني أن المشاركة في هذا المعرض تعد فرصة طيبة لتبادل الخبرات والـتواصـل بشكل فعال مـع جـميع المـعنيين بـمجال الـسياحـة والسفر وشركاء المهنة في السوق العربية لمناقشة تـــعزيـــز ســـبل الـــتعاون السياحي لا سيما وأن التقارب العربي يفتح آفاق رحبة للتعاون بين الدول العربية بما يكون له انعكاساته ومردوده الإيجابي في تحفيز حركة السياحة البينية بين الدول العربية وبعضها لبعض.

وأضاف الوزير أن هذا المعرض يعد منصة مثلى لجذب أنظار الزائرين إلى مصر، مشيراً إلى أن السوق العربية تــــــعد مــــــن أهــــــم الأســــــواق الـسياحـية لمـصر، حيث شـكلت أكـثر مـن 20 % مـن الـسياحـة الـوافـدة لمصر قـبل أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن مصر تعتبر مقصداً هاماً للسائح العربي لأسباب كثيرة من أهمها قرب المسافة ووحدة اللغة والثقافات والعادات المشتركة، كما أن السائح العربي يشعر في مصر وكأنه في وطنه الثاني، وهو نفس شعور المصريين تجاه أشقائهم من الدول العربية.

وتحدث الوزير عن مــقومــات مصر المتنوعة ومناطق الجذب السياحي بها باعتبارها مقصد سياحي مثالي لمــــن يــــبحثون عــــن تجــــربــــة ســــفر آمــــنة ولا سيما فــــي ظــــل المــــساعــــي الــــعالمــــية المستمرة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، مقدماً لمــحة عــامــة عما تقوم به مصر من تدابير واجراءات وضوابط للسلامة الصحية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة والتي يتم تطبيقها في كافة المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية المختلفة، وكذلك تدريب العاملين بالقطاع السياحي على برامج سلامة وصحة الغذاء.

وأوضح الدكتور خالد العناني أن مصر بها مزيج سياحي مثالي يقدم كل ما ينتظره السائح العربي في تجربته السياحية من أماكن مفتوحة وشمس دافئة ومناظر وشواطئ خلابة، لافتاً إلى أن مصر تعد مقصداً سياحياً متميزاً طوال العام، حيث تمتلك منتجات سياحية متنوعة وتتميز بطقس رائع على مدار العام.
وتبلغ مساحة الـجناح المـصري المشارك في المعرض 305 مـتر مـربـع، ويشارك به 14 جــهة عــارضــة تضم شركة مــصر لــلطيران وعدد من الــفنادق وشــركــات الــسياحــة المصرية.

وزير السياحة والاثار يستعرض التدابير وإجراءات وضوابط للسلامة الصحية التى اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات ازمة فيروس

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