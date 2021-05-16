الغضبان يشيد بجهود الأجهزة التنفيذية فى متابعة إجراءات كورونا خلال العيد

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، بالجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية والأمنية بالأحياء خلال الفترة الحالية وعيد الفطر، نظرًا للجهود المتواصلة لمتابعة تطبيق إجراءات السلامة العامة، للحد من تفشي كورونا ومنع الازدحام والتكدس خلال العيد، مؤكدًا أهمية وعى المواطن بالتعاون مع الجهات المختصة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إغلاق الحدائق والشواطىء وغلق المقاهى والكافتيريات فى التاسعة مساء.

وأوضح أن حملات الأجهزة التنفيذية والأمنية بالأحياء أسفرت عن توقيع عدد من الغرامات على المخالفين، وتشميع بعض المحال والمقاهى المخالفة لقرارات الغلق فى التاسعة مساءً، وذلك فى إطار خطة الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين خلال هذه المرحلة، لافتًا إلى عدم التهاون فى توقيع العقوبات على المخالفين.



فى سياق متصل، تواصلت حملات الأجهزة التنفيذية حيث قامت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور، مساء السبت، بالمرور بمناطق الحي المختلقة لمتابعة تنفيذ القرارات وتأكيد تنفيذ الاجراءات الاحترازية بقيادة فوزي الوالي رئيس الحي، وتم رصد بعض المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين، حيث تم غلق وتشميع مقهى بمنطقة شباب المدينة أمام موقف دمياط، لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وتقديم الشيشة، وكذلك مقهى بمنطقة تعاونيات حسن عمار لعدم الالتزام بمواعيد الغلق.