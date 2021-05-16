تسهيلات في الإجراءات.. فلسطينيون يتوافدون لدخول مصر من معبر رفح (فيديو)

قررت مصر، اليوم الأحد، فتح معبر رفح البري، بشكل استثنائي، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، في ظل التصعيد الحالي على حدود قطاع غزة المحاصر، وذلك قبل انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

مصر تفتح معبر رفح استئنائيا تضامنا مع فلسطين

واُستئنفت عمليات السفر للفلسطينيين الجرحى جراء التصعيد الحالي على حدود القطاع المحاصر، لعلاجهم داخل المستشفيات المصرية، وكذلك الاسر الفلسطينية، والطلاب، وغيرهم.

وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، أنه تم استئناف عمل معبر رفح البري، اليوم الأحد، منذ التاسعة صباحًا، مشيرة إلى وجود تسهيلات في إجراءات السفر.

تسهيلات للمسافرين الفلسطينيين في معبر رفح

وعملت القاهرة على تسهيل نقل المسافرين الفلسطينيين عبر معبر رفح، بعدد كبير من الحافلات، والتأكد من سلامتهم، بالإضافة إلى وجود سيارات إسعاف مجهزة لنقل المصابين.

وتوافد الفلسطينيون على بوابات معبر رفح، منذ الإعلان عن فتحه، بصحبة أسرهم وأطفالهم، من أجل إتمام إجراءات الدخول إلى الأراضي المصرية.

واستقبل المعبر، اليوم الأحد، أكثر من 280 فلسطينيا، كما مقرر أن يستقبل، غدا الاثنين، ما يزيد عن 400 أخرين.

وتتم الإجراءات وسط التزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

مصر ترسل سيارات إسعاف لجرحى غزة

وقررت مصر، منذ يومين، إرسال عشرات سيارات الإسعاف لنقل المصابين من غزة إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد غزة، فيما تطوع نحو 1200 طبيب مصري للمشاركة في علاج المصابين الفلسطينيين.

من جانبه، وجه دياب اللوح السفير الفلسطيني بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة المعنية المصرية، ووزارة الصحة المصرية، وأطقمها الطبية، انطلاقا من قرار الرئيس السيسي بفتح المستشفيات المصرية أبوابها لتلقي الجرحى الفلسطينيين علاجهم، مثمنًا وقوف مصر بكافة مكوناتها بجانب الشعب الفلسطيني للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة، وتذليل كافة العقبات للتيسير على جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم حتى يتعافوا والعودة للوطن بسلام.