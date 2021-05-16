«أعشاب رئة البحر».. وزارة البيئة توضح تفاصيل «التلوث الكاذب» بالإسكندرية

قالت وزارة البيئة، إنها وجهت لجنة عاجلة من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، لمعاينة شكوى مواطن بوجود تلوث بشواطئ إحدى قرى الساحل الشمالي بالكيلو 57، وتبين عدم وجود أي نوع من التلوث بالمنطقة، وإنما كميات من الأعشاب البحرية الطبيعية التي توجد في المنطقة بشكل طبيعي وتسمى "البوسيدونيا" وليست تلوث زيتي.

الأعشاب رئة البحر المتوسط ووجودها مهم للأسماك

وأكدت وزيرة البيئة أن البوسيدونيا أوسينيكا (Posidonia Oceanica) تعد من النباتات المستوطنة في البحر المتوسط ​​ومن أكثر أنواع الأعشاب البحرية انتشارا في مياهه، وواحدة من الثروات البحرية الرئيسية في المنطقة، وتسمى “برئة البحر المتوسط” لأنها واحدة من أهم مصادر تزويد الأكسجين للمياه الساحلية، مضيفة أنها تعتبر مؤشرا هاما عن جودة المياه الساحلية نظراً لحساسيتها الشديدة للتلوث، حيث لا يمكنها أن تنمو إلا في المياه النظيفة وغير الملوثة.

وأوضحت فؤاد أن تلك الأعشاب يمثل وجودها أهمية غذائية قصوى لمجموعة كبيرة من الأسماك والكائنات البحرية الحيوانية التي تستخدم هذه الموائل كمأوى آمن للراحة والتفريخ والحضانة، كما تعتبر عنصرا هاما لمقاومة نحر الشواطئ وتثبيت التربة وكسر الأمواج.

وأضافت، أنه أثناء دورة حياة هذا النبات تتجدد الأوراق والريزومات فتخرج الأوراق القديمة وتحملها التيارات والأمواج إلى الشاطئ، مؤكدة أن وجودها على الساحل مهم بيئيا للعديد من الكائنات وعودتها للمياه بفعل الأمواج والرياح يساعد على زيادة الإنتاجية بعد تحللها.