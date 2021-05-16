36 وفاة و3780 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، تسجيل 3780 إصابة جديدة و36 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مدير عام الصحة الماليزية نور هشام عبدالله - في بيان اليوم الأحد وفقا صحيفة "مالاي ميل" الماليزية - إن ولاية سيلانجور سجلت وحدها 1275 حالة جديدة، وارتفع إجمالي الإصابات التي سجلتها البلاد إلى 470 ألفا و110 حالات، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1902 وفاة.

وأشار إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن ليصل إلى 426 ألفا و319 شخصا بعد تعافي 3 آلاف و990 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما لا تزال هناك 41 ألفا و889 حالة نشطة.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.