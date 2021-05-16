أوكرانيا: 133 وفاة و3620 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، تسجيل 3620 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و153 ألفا و864 حالة.

وأضاف ستيبانوف - وفقا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل أيضا 133 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات بذلك عدد حالات الوفاة إلى 48 ألفا و75 حالة.

وأوضح تعافي مليون و857 ألفا و724 شخصا منذ بدء جائحة كورونا في أوكرانيا، فيما تم تطعيم 6 آلاف و164 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية ضد فيروس كورونا.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد الفيروس التاجي في البلاد أكثر من 936 ألف شخص منذ تفشي الوباء.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.