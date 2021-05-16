الداخلية تستعد لتأمين مباراة بيراميدز وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

أنهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية استعداداتها لتأمين مباراة بياميدز أمام إنيمبا النيجيري، مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ووضعت مديرية أمن القاهرة خطة أمنية عالية المستوى لتأمين لاعبي الفريقين وحكام المباراة من الفندق وحتى ملعب المباراة، مع انتشار عناصر البحث الجنائي ورجال العمليات الخاصة.

يخوض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، مباراة مهمة ومصيرية عندما يلتقى مع نظيره أنيمبا النيجيري مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوى في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة بيراميدز و إنيمبا:

تقام مباراة بيراميدز وإنبي في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد الدفاع الجوي بدون حضور جماهيري؛ بسبب إجراءات فيروس كورونا بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي.

وتعد تلك المباراة هي عنق الزجاجة للفريق السماوي، خاصة أنها أول مواجهة يخوضها بعد السقوط أمام سيراميكا فى بطولة الدورى، والتى خسرها بيراميدز بنتيجة 4 / 2، الأمر الذى دفع المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، لتغريم كل لاعب 100 ألف جنيه مع إيقاف صرف المستحقات، كما عقد اجتماعًا مطولا مع المدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفنى.

وأبدى رئيس بيراميدز العديد من علامات الاستفهام على الشكل الذي ظهر عليه الفريق، مبديا استغرابه الشديد من تكرار نفس الأخطاء وعدم العمل على تصحيحها، وشدد رئيس النادي خلال الجلسة على أن المدير الفني أمامه فرصة أخيرة لتحسين الأوضاع داخل الفريق والعودة للانتصارات محليا وقاريا، وأن أي خسارة جديدة سوف تكلف أروابارينا منصبه، خاصة أن النادي يوفر كل شيءٍ للجهاز الفني واللاعبين، ويلبي كل الطلبات ولا بد من تحقيق أفضل النتائج.

من جانبه، أكد المدير الفني الأرجنتيني تفهمه لغضب الإدارة من سوء النتائج في ظل ما توفره لنا من إمكانيات ولاعبين هم الأفضل على الإطلاق، وتعهد بعدم الخسارة مجددا في الدوري، كما وعد بالعمل بكل قوة من أجل حسم الصعود الأفريقي أمام أنيمبا النيجيري.