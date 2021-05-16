الهلال الأحمر ترفع درجة الاستعداد القصوى لدعم الشعب الفلسطيني

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري عن استقبال التبرعات لمساعدة الشعب الفلسطيني وإسعاف المصابين بعد فتح معبر رفح البرى بين مصر وفلسطين، اليوم الأحد، من خلال التبرع أونلاين على الموقع الإلكتروني للجمعية،

https://www.egyptianrc.org/Donate/online-donation، أو من خلال إرسال رسالة بكلمة غزة أو فلسطين على الرقم 9770 أو الاتصال بالرقم 15322.



وأكدت جمعية الهلال الأحمر، عبر موقعها الالكتروني، أن فريقا فى طريقه لإرسال دفعة من المستلزمات الطبية إلى فرع الجمعية بشمال سيناء، مؤكدة حاجة الفريق إلى مزيد من الإغاثات الطبية.

- إرسال المساعدات إلى سيناء لتقديمها للشعب الفلسطيني

من جانبه، صرح الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، بأن المساعدات التي تم حشدها هى أول دفعة تصل إلى مقر الجمعية بشمال سيناء، ومن المقرر أن تتوالى الدفعات خلال الساعات القادمة، مشيرًا إلى أن الهلال الأحمر رفعت حالة الاستعداد القصوى لخدمات الطوارئ وتم تقديم المساعدات الطبية والنفسية والإغاثية لدعم الشعب الفلسطيني.

وتغطي فروع الهلال الأحمر المصري جميع محافظات الجمهورية، إذ تمتلك الهلال 27 فرعًا فى محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مرسى مطروح، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الشرقية، دمياط، الدقهلية، كفرالشيخ، الغربية، المنوفية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، و البحرالأحمر.

وتعمل الجمعية على بث قيم الوحدة والتطوع والعمل الإنساني بين الجمهور لاسيما الشباب، وتقديم المعونات المالية والمادية لمنكوبي الكوارث في مختلف أنحاء القطر المصري، كما تعمل الفروع على خدمة المجتمع المحلي من خلال تحسين حالة الفقراء، ونشر أساسيات الإسعاف الأولي، وتنفيذ المشروعات الاجتماعية والصحية والثقافية.

