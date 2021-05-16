الشاعر سعد عبد الرحمن يُعلن إصابته وزوجته وابنته بفيروس كورونا

كشف الشاعر سعد عبد الرحمن، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأسبق، عن إصابته وزوجته الدكتورة فوزية أبو النجا وابنته، بفيروس كورونا، وخضوعهم للعزل في المنزل، لتلي العلاج اللازم.

وكتب عبد الرحمن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كورونا في بيتنا.. أصبت أنا وزوجتي الدكتورة فوزية أبو النجا وابنتي ريم الهواري بالكورونا، نتلقى العلاج ولا نستطيع الرد على اتصالات الأصدقاء والأحباب فتقبلوا اعتذارنا ولا تنسونا من دعواتكم بالشفاء.

نبذة عن الشاعر سعد عبد الرحمن

الشاعر سعد عبد الرحمن هو عضو اتحاد وكتاب مصر، وأمين عام مؤتمر أدباء مصر، ويعد أحد شعراء معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين.

شغل سعد عبد الرحمن منصب رئيس قسم الثقافة العامة بفرع ثقافة أسيوط، ثم مدير إدارة الخدمات الثقافية بإقليم وسط وجنوب الصعيد، ومدير إدارة الخدمات الثقافية العامة بإقليم وسط وجنوب الصعيد، أمين عام إقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافى إلى مدير عام الإدارة العامة للثقافة العامة، ثم رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، بالإضافة لشغله منصب مشرف على الإدارة المركزية للدراسات والبحوث إلى جانب عمله الأصلى من مايو 2009 حتى أول يناير 2010. عمل كرئيس تحرير سلسلة الأعمال الكاملة، ورئيسا لمجلس إدارة جمعية رواد قصر ثقافة أسيوط.

حصل على عدة دورات منها دورة أعداد القادة الثقافيين، دورة الاتجاهات العلمية والعملية في مجال الإدارة – الولايات المتحدة الأمريكية- دورة برنامج لإعداد لشغل الوظائف القيادية من درجة مدير عام ووكيل وزارة كما حصل على دورة تدريبية في مجال تأمين المعلومات والأفراد والمنشأت – معهد العلوم الاستراتيجية بالجزيرة.

نال سعد عبد الرحمن العديد من الجوائز منها: شهادة تقدير من وزير الثقافة الأسبق يوسف السباعى في مجال القصة القصيرة 1974، درع الهيئة في الدورة التاسعة من المؤتمر العام لأدباء مصر الأقصر 1994، الجائزة الأولى لأفضل دراسة نقدية في مجال النشر الإقليمى عن كتاب التعليم المصرى في نصف قرن 2003، شهادة عضوية فخرية من جمعية إعلام الشرق الأوسط للتنمية والتطوير 2010، وشهادة تقدير من جمعية أنصار السينما والتمثيل 2010.