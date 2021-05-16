الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصف غزة واستشهاد 26 وإصابة 50

العفو الدولية: الهجمات المباشرة على المدنيين والبنايات جرائم حرب

جددت طائرات الاحتلال، ظهر اليوم، قصفها منزلا يعود لعائلة الشنباري فى بيت حانون شمال قطاع غزة بطائرات الاستطلاع والطائرات والحربية.

وفي وقت سابق من اليوم، دمرت طائرات الاحتلال، بنايتين في مجمع أنس بن مالك، الذي يضم ثلاث عمارات سكنية، في شارع اليرموك وسط مدينة غزة.

- استشهاد 26 فلسطينيا وإصابة 50 آخرين

كما شنت طائرات الاحتلال، سلسلة غارات أدت إلى استشهاد 26 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، فيما أصيب 50 اخرين، جراء تدمير ثلاث مباني سكنية، وسط مدينة غزة، ولا تزال طواقم الدفاع المدني تبحث عن ناجين تحت الأنقاض.

- العفو الدولية: الهجمات المباشرة على المدنيين والبنايات جرائم حرب

من جانبها، أكد منظمة العفو الدولية، اليوم الأحد، أن الهجمات المباشرة على المدنيين والبنايات تعد جرائم حرب، وفقا لما أوردته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل، وأمس، أكدت المنظمة أن هناك تقارير مقلقة من فلسطين تدل على وجود أنماط سابقة من القوة المفرطة.

وقالت المنظمة فى بيان لها نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن "المجتمع الدولي يحتاج إلى اتخاذ موقف حازم ضد تجاهل إسرائيل المستمر والصارخ لحياة الفلسطينيين".

وتابع التقرير "هناك تقارير مقلقة تتحدث عن مقتل ما لا يقل عن 10 فلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة اليوم، ما يعكس أنماطًا سابقة من القوة المفرطة".

- دعوة للضغط على إسرائيل لوقف العنف والانتهاكات

كما أكدت المنظمة فى تصريحات سابقة أنه يجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لمعالجة الأسباب الجذرية لاندلاع العنف الأخير، بما في ذلك الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والانتهاكات الأخرى التي طال أمدها، ضاربة المثل بالإخلاء القسري وسلب الفلسطينيين منازلهم في الشيخ جراح وغيره.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم وحتى الآن، سلسلة غارات عنيفة استهدفت منازل وشوارع وأراض زراعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.