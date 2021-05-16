مطار مرسى علم يستقبل 10 رحلات طيران سياحية

من أوكرانيا والتشيك وبولندا ورومانيا

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأحد، عدد 10 رحلات دولية سياحية من عدة دول مختلفة ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 من أوكرانيا و4 من التشيك وأخرى من بولندا، ورومانيا، ووصلت منهم حتى الآن 6 رحلات وستصل خلال الساعات القليلة 4 آخرين.

وتتبع الجهات المختصة بالمطار ومن بينها إدارة الحجر الصحي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وعدم السماح لأى سائح بالدخول إلا بعد التأكد من سلبية تحليل الـ pcr، مؤكدًا أن المطار سيستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من اليوم السبت ما يزيد على 48 رحلة طيران من جنسيات مختلفة ،على رأسها بولندا والتشيك، وأوكرانيا، وسويسرا وغيرها من الجنسيات المختلفة.

واستقبل مطار مرسى علم الدولى أمس السبت، 15 رحلة طيران دولية سياحية بينها 10 رحلات قادمة من المطارات البولندية، وذلك ضمن 48 رحلة طيران دولية من جنسيات مختلفة يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجارى.

- انتهاء تطعيم العاملين بفنادق جنوب المحافظة ضد كورونا

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر في وقتٍ سابق الانتهاء تطعيم العاملين بالقطاع السياحى بمدن جنوب المحافظة،وهي مدن سفاجا والقصير ومرسى علم، حيث إن صحة البحر الأحمر بدأت فى تطعيم جميع العاملين في قطاع السياحة في الثامن منذ شهر أبريل الماضي ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر أنه تم تجهيز أحد الأماكن بمدينة الغردقة كمركز تطعيم لجميع العاملين بالقطاع السياحي بالمحافظة، مما يسهم في تنشيط حركة السياحة وتوافق مصر مع أي اشتراطات صحية دولية عند عودة حركة التنقل بين الدول.