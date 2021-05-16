القليوبية تسجل 64 إصابة بـ كورونا و10 وفيات.. و17951 يتلقون اللقاح

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية تسجيل المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بجانب 7 حالات من خارج المحافظة وجاء مركز بنها في المركز الأول من حيث عدد الإصابات بـ 27 حالة إصابة تلاه مركز طوخ بـ 16 حالة ثم الخانكة بـ 6 حالات والقناطر بـ 5 حالات وكفر شكر بـ 4 حالات وشبين القناطر حالتين ووقتها حالة واحدة فيما حققت أحياء شرق وغرب شبرا صفر إصابة.



كما كشفت بيانات مديرية الصحة بالقليوبية تسجيل 10 حالات وفاة إثر مضاعفات فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات حيث سجلت مستشفى كفر شكر المركزي 3 حالات وفاة وقليوب التخصصي والخانكة المركزي حالتين لكل منهما وناصر العام وبنها التعليمي وعزل قها بحالة واحدة لكل منهم ليصل عدد المتوفين جراء كورونا في المحافظة منذ بدء الجائحة وحتي الان 1443.



وبحسب البيان فإن المتوفين 6 سيدان و4 رجال تراوحت أعمارهم ما بين 40 و75 عاما من مراكز الخانكة كفر شكر وشبين القناطر وغرب شبرا وبنها والقناطر الخيرية.



كما أعلنت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية ان إجمالي المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا علي بلغ منذ بدء التطعيم وحتي الان 17951 جرعة أولى 3364 جرعة ثانية في 9 مراكز مخصصة لحقن اللقاح على مستوى المحافظة.



كما أن تلقي اللقاح 6035 جرعة أولى 1281 جرعة ثانية بمستشفي كفر شكر المركزي 5279 جرعة أولى و 866 بمركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب و 5811 جرعة اولي 1217 جرعة ثانية بمركز طبي حجازي بشبرا 187 جرعة أولى بمستشفي رمد بنها و87 جرعة اولي بوحدة الاحراز بشبين القناطر و78 جرعة اولي بمركز سندبيس بالقناطر و465 ببنك الدم الإقليمي بأسنيت كفرشكر.

وناشد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا مع التطهير والتعقيم وارتداء الكمامة وعدم التجمعات.