الأحد 16 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

أكد على التصدي لظاهرة النباشين بالشوارع

«رحمي» يصدر قرارا لتنظيم أعمال النظافة بالغربية

طارق رحمي
طارق رحمي

 أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية القرار رقم 649 لسنة 2021 الخاص بتنظيم أعمال النظافة بالمحافظة، والذي نص في مادته الأولى على تكليف رؤساء الوحدات المحلية القروية بالقيام بأعمال النظافة، ورفع الأتربة والإشغالات من على الطرق الرئيسية والسريعة كل في نطاق زمامه، وذلك تحت إشراف رؤساء المراكز والمدن أو أحد نوابهم ، كما يكلف رؤساء الأحياء بالقيام بأعمال النظافة ورفع الأتربة والإشغالات من على الطرق الرئيسية والسريعة كل في نطاق زمامه. 

- تحديد موعد أعمال النظافة اليومية 

ونصت المادة الثانية على أن تتم الأعمال المشار إليها بصفة يومية على فترتين، فترة صباحية من 7 إلى9 صباحاً وفترة مسائية من 5 إلى7 مساءً وذلك بالإضافة للأعمال المكلف بها كلاً منهم قانوناً، كما تضمن القرار تحمل  رئيس الوحدة المحلية متضامناً مع رئيس المركز أو الحي أو النائب المختص بالإشراف على الأعمال المشار إليها مسئولية وجود أي مخلفات أو قمامة أو أتربة أو إشغالات على الطرق الرئيسية والسريعة .

- التصدي لظاهرة النباشين بالشوارع 


و أكد محافظ الغربية، ضرورة التصدى لظاهرة النباشين بالشوارع بكل قوة ومنع أعمالهم التى تسيء للمظهر العام، وكذلك قيام عمال النظافة برفع أى تراكمات قمامة أولاً بأول على مدى الساعة، مشيرا الى أنه تم وضع مخطط لتقسيم شوارع الأحياء لرفع مستوى النظافة بها، مطالبا المواطنين بضرورة التعاون فى الحرص على النظافة العامة بوضع القمامة فى الصناديق والأماكن المخصصة لذلك، وفى الأوقات المحددة

و فى إطار  اهتمام  المحالفظ بالارتقاء بمنظومة النظافة بمدينة المحلة، تابعت رئاسة مركز المدينة أعمال التطوير و الاصلاح بمصنع تدوير القمامة بطريق (المحلة - الجابرية) الذى قد شهد العديد من أعمال الاصلاح و التطوير.

محافظ الغربية يصدر القرار ٦٤٩ لتنظيم أعمال النظافة بالمحافظة

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