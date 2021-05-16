الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

«المحامين» تدعوا لوقفة داعمة للقضية الفلسطينية بمقر النقابة السبت

المحامين
المحامين

دعا عدد من المحامين، لتنظيم وقفة احتجاجية السبت المقبل أمام مقر نقابة المحامين بشارع رمسيس بالقاهرة، للتضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف العدوان على غزة والقدس.
وقال المحامي محمد جلال، رئيس تيار الإصلاح بالنقابة، إنه يجري التنسيق مع اتحاد المحامين العرب ونقابة المهندسين والصحفيين والإعلاميين والممثلين والرياضيين  واتحاد عمال مصر ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية لتمثيل كل المصريين وتأكيد دعم القدس.
كما طالب خالد أبو كراع، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أعضاء الجمعية العمومية بضرورة المشاركة في الوقفة لدعم وتأييد الشعب الفلسطيني، انطلاقا من دور نقابة المحامين التاريخي في دعم القضية، وتسجيل موقف مشرف أمام المجتمع الدولي.
وأكدت لجنة الحريات بالنقابة العامة، إدانتها جرائم المحتل الصهيونى على أراضى وشعب فلسطين الشقيق وما صاحبه من تعرض غاشم للقدس العربية كعاصمة لدولة فلسطين وتعرض للمقدسات الدينية ومحاولات التهجير القسري للفلسطنين من أراضيهم بالقوة، وطرد وتهجير الفلسطينين من حى الشيخ جراح بالقدس المحتلة وطمس هويتها العربية والفلسطينية وتعرض أهاليها للقتل والتعذيب والإعتقال.
كما أشارت اللجنة، إلى قيام المحتل الصهيونى بقصف جوي ومدفعى على السكان الأمنين فى العديد من المدن والقرى الفلسطينية والتى استشهد فيها أطفال وشباب ونساء وشيوخ على مرأى ومسمع من مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية والبرلمان والإتحاد الإروبى والدول الأوروبية وبتأييد كامل ومدعوم ماديا وعسكريا من الولايات المتحدة الأمريكية وموقف مهين ومتخاذل لإتحاد المحامين العرب.
وشددت اللجنة على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وشعبها الصامد المدافع عن حقوقه المشروعة، وأن مايقوم به الشعب الفلسطيني هى مقاومة مشروعة ضد هذا المحتل وليست أعمال عنف أو إرهاب، وأن جرائم الاحتلال الصهيونى من إعتداءات على الشعب الفلسطيني وأرضه وبنيته العمرانية والإقتصادية هى جرائم حرب وأعمال إرهابية توجب إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية ومحاكمة شخوصها من قيادات المحتل الصهيونى بارتكاب جرائم حرب وإرهاب.
وأعلنت اللجنة، تقديرها لموقف الحكومة المصرية بالسماح بدخول سيارات الإسعاف لنقل الإصابات الحرجة من غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية، مطالبة بالسماح بإرسال فرق طبية وقانونية لدعم أهالينا فى فلسطين.
كما طالبت اللجنة اتحاد المحامين العرب، بالدعوة لإنعقاد طارئ بمقر الاتحاد بمصر لإ عداد ملف كامل بجرائم المحتل الصهيونى ضد الشعب الفلسطيني وتوثيق هذه الجرائم باعتبارها جرائم حرب تمهيدا للمطالبة بعرضها على المحكمة الجنائية الدولية وإدانة وفضح المواقف الأوربية والأمريكية الداعمة للصهاينة على أرض فلسطين.

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