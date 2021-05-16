الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم ومواعيد السداد وغرامة التاخير

يبحث كثيرون لمعرفة تفاصيل سداد فاتورة التليفون الأرضي الربع الأول ٢٠٢١ وكيفية الاستعلام عنها إلكترونيا، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير خطوات الاستعلام الإلكتروني عن الفاتورة الربع سنوية ووسائل الدفع الإلكتروني التي حددتها شركة المصرية للاتصالات.

تفاصيل سداد فاتورة التليفون الأرضي ٢٠٢١

تواصل الشركة المصرية للاتصالات «we»، تحصيل فاتورة الاستهلاك الخاصة بالتليفون الأرضي المنزلي الربع الأول 2021 عن استهلاك آخر 3 أشهر "يناير فبراير مارس 2021" حتي يوم 15 مايو، قبل احتساب أي غرامة تاخير عليها ومنح فترة سداد شهر آخر مع احتساب غرامة تأخير تقدر بنحو 10 جنيهات حتي يوم 15 يونيو المقبل لتبدا الشركة في فصل الحرارة عن المشترك وقطع الخدمة نهائيا.

ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة قبل الذهاب لسداد في إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال خدمة الاستعلام والاستفسار عن قيمة الفاتورة والمتاحة على موقع الشركة سواء الاستعلام برقم التليفون أو رقم الحساب، فاتورة التليفون الأرضي الربع الأول 2021.

وفاتورة التليفون الأرضى 2021 يتم سدادها بدءًا من منتصف شهر أبريل الماضي ولمدة شهر حتى 15 مايو الجاري بدون اي غرامات تأخير ، ثم يتم تحويل الخط استقبال فقط ولمدة شهر حتى 15 يونيو المقبل ودفع غرامة تأخير تحصل مع قيمة الفاتورة ثم قطع الحرارة عن الخط نهائيا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يتم الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي اعتبارًا من الأربعاء الموافق 14 أبريل 2021، وذلك من خلال الدخول على الرابط الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، على أن يتم سداد قيمة الفاتورة المستحقة اعتبارًا من نفس اليوم ولمدة شهر حتى 15 مايو المقبل ، على أن تبدأ فترة السماح اعتبارًا 15 مايو 2021 ولمدة شهر حتى 15 يونيو المقبل مع تحويل الخط استقبال فقط و تحميل العميل غرامة تأخير وبانتهاء الفترة المقررة للسداد يتم قطع الحرارة عن الخط نهائيا، ويتم الاستعلام من خلال رقم التليفون أو رقم الحساب.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021

من أجل معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لا بد من اتباع الخطوات الرئيسية التالية والتي تتمثل في

الدخول على رابط الشركة المصرية للاتصالات من هنا.

billing.te.egar-EG

في حالة الاستعلام برقم التليفون يجب الضغط على الاستعلام برقم التليفون، ثم إدخال كود المحافظة، ثم كتابة رقم التليفون الأرضي المراد الاستعلام عنه.

في حالة الاستعلام برقم الحساب يتم الضغط على رقم الحساب، ثم كتابة رقم الحساب.

ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت te.eg أو الاتصال برقم الخط الساخن 19777 بسعر المكالمة العادية، ويتم الاستعلام برقم التليفون الأرضي.

خطوات الاستعلام الإلكتروني عن الفاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا

يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات إتباع الخطوات التالية للاستعلام عن إجمالي قيمة فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية إلكترونيا دون الذهاب إلى مقرات السنترالات التابعة للشركة

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط ( من هنا )

) اختيار أيقونة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

كتابة رقم التليفون الأرضي مسبوق بكود المحافظة التابع لها السنترال المقيد به

الضغط على كلمة الاستعلام عن الفاتورة الربع سنوية

ظهور رسالة نصية بها إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية للتليفون الأراضي بالتفاصيل



وسائل الدفع الالكتروني لفاتورة التليفون الأرضي

عقب معرفة تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي ٢٠٢١ يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات الدفع الالكتروني خلال مدة السماح التي حددتها الشركة قبل قطع الخدمة وهي

الدفع عن طريق موقع شركة WE عن طريق الفيزا

إحدى مقرات السنترالات المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية

مكاتب البريد

شركات التحصيل الالكتروني ( فوري، ممكن، أمان، مصاري، Bee، خدماتي ، سداد)

فودافون كاش

ماكينات الصرف الآلي المكي الأهلى وcib

منافذ الدفع والتحصيل لفاتورة الارضي الكترونيا

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات العديد من المنافذ ليدفع عملائها فاتورة التليفون الأرضى وذلك عبر أي منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالات WE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ التحصيل التابعة لـ "فورى"، و"خدماتى"، و"Bee"، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.

10 ملايين مشترك بالهاتف الثابت

وسجل عدد مشتركي الهاتف الثابت نحو 10 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 8.99 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي بنحو 13.77% ، في حين إن إجمالي سعة السنترالات في مصر سجل نحو 25.26 مليون خط أرضي بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 24.63 مليون عن نفس الفترة عام 2019، بمعدل نمو سنوي 3.57% وبتراجع شهري 0.08%.

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وبلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 7.785% في ديسمبر الماضي مقابل 7.72% عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو شهري 0.62% وسنوي 0.07%، وبلغ عدد السنترالات بلغ نحو 1511 سنترالا منها 1052 سنترالا في الريف، في حين استحوذ القطاع المنزلي عن نحو 88% من مشتركي الهاتف الثابت، تلاه القطاع التجاري بنحو 10% واخير القطاع الحكومي بنحو 2% فقط من المشتركين، مما يؤكد على إقبال المصريين على خدمات التليفون الأرضي خلال عام فيروس كورونا.

25 ألف نبضة في الثانية نصيب المواطن من الإنترنت

وارتفعت السعة الحالية للإنترنت اإلى2.565 مليار نبضة في الثانية بنهاية الفترة (أكتوبر-ديسمبر 2020)، مقارنة بنحو 2.397 مليار نبضة في الثانية عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 7.04%، في حين بلغ نصيب المواطن من السعة الدولية للإنترنت 25.199 ألف نبضة في الثانية لكل شخص، مقارنة بنحو 23.980 الف نبضة في الثانية شخص عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 5.08%.

وسجل عدد مشتركي التليفون الثابت في الحضر 7.83 مليون خط بنهاية الفترة، مقارنة بنحو 6.81 مليون خط عن نفس الفترة عام 2019، في حين بلغ عدد مشتركي التليفون الثابت في الريف نحو 2.02 مليون خط، مقارنة بنحو 1.95 مليون خط عن نفس الفترة عام 2019 كما سجل إجمالي عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة"ADSL" ارتفع إلى 8.81 مليون مشترك مقارنة بنحو 7.30 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019 بزيادة سنوية 1.52 مليون مشترك وبمعدل نمو سنوي 20.8%.