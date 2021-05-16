الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

10 معلومات عن امتحانات الشهادة الإعدادية قبل عقدها

طلاب الأعدادية
طلاب الأعدادية

انتهت ٩٠٪؜ من المديريات التعليمية من الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية والمقرر عقدها في يونيو المقبل.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن عدد الطلاب الذين يخوضون امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام مليون و٦٠٠ ألف طالب.

وفي السياق تكشف «الدستور» أبرز ١٠ معلومات عن امتحانات الشهادة الإعدادية:
- الامتحانات تعقد في أول يونيو.
- كثير من المديريات التعليمية أعلنت عن الجداول. 
- الامتحانات ورقية.
- الامتحانات ستكون منفصلة كل مادة بمادتها وليست مجمعة.
- أسئلة الامتحان من منهج الفصل الدراسى الثانى فقط.
- لم تأت أسئلة من مناهج الفصل الدراسي الأول.
- الامتحان يعقد فى المواد الأساسية علوم عربى ورياضيات ودراسات وإنجليزي.
- الامتحان في المدارس وسيتم في لجان.
- عقد الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان ومن يتهاون يتم إحالته للتحقيق.
- الطالب يدخل تنسيق الثانوي بالدرجة التي حصل عليها في الامتحان.

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