صحفي فلسطيني: انتشال 3 أطفال من تحت الأنقاض في غزة

نقلت قناة العربية الإخبارية، اليوم الأحد، عن صحفي من غزة، أنه تم انتشال 3 أطفال من تحت الأنقاض ، موضحا أن عائلة كاملة تحت الأنقاض في شارع الوحدة، مشيراً إلى أنه من بين ضحايا القصف الصاروخي في شارع الوحدة أطفال ونساء، وأن إسرائيل قصفت شارع الوحدة ما أدى إلي قطع الطريق نحو المستشفى.

وكانت قد أعلنت القناة الاخبارية، عن قصف مدفعي إسرائيلي في شمال قطاع غزة منذ قليل.

- ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 181 وإصابة 1225

وارتفعت حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 181 شخصا، منهم 33 ضحية سقطوا اليوم فقط بينهم 52 طفلاً و31 سيدة، فيما أصيب 1225 شخصاً بجروح مختلفة، وذلك وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد.

كما أفاد مراسل "العربية" بارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقوات الاحتلال إلى 21 قتيلاً برصاص القوات الإسرائيلية والمستوطنين الذين استخدموا الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين الفلسطينيين.

- المقاومة الفلسطينية تطلق أكثر من 3 آلاف صاروخ منذ الاثنين

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق المقاومة الفلسطينية لأكثر من 3 آلاف صاروخ من قطاع غزة منذ الاثنين الماضي مشيراً إلى أن إسرائيل تواجه أعلى وتيرة لإطلاق الصواريخ على الإطلاق.

وأفاد الدفاع المدني في غزة، اليوم الأحد، بأن إسرائيل استهدفت 5 منازل في شارع الوحدة دون سابق إنذار، وهناك العديد من الأسر تحت أنقاض المنازل، وأشار إلى أن طواقمه تواصل انتشال المصابين من بين الأنقاض.

يأتي ذلك أن غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مباني سكنية في خان يونس وتل الهوى، الأحد، كما استهدفت غارة إسرائيلية منزلا بمنطقة جباليا شمال قطاع غزة، تزامناً مع إطلاق رشقات صاروخية على المستوطنات الحدودية مع قطاع غزة، بينما مددت إسرائيل حالة الطوارئ إلى يوم غد الاثنين.

- استهداف عسقلان ومستوطنة نتيفوت

وأكدت تقارير إخبارية، إطلاق صواريخ تجاه مستوطنة نتيفوت، ودفعة صواريخ تجاه عسقلان وجان ياڤنه، ورشقة صاروخية مكثفة تجاه أسدود وعسقلان، فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الغارات الإسرائيلية دمرت مقري وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية في غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف منزل رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، حيث استهدفت الغارات الإسرائيلية منزله في خان يونس، إلا أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات جراء استهداف المنزل.

وجاء في البيان: "تم قصف منزلي يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة وشقيقه محمد السنوار رئيس الخدمات اللوجستية والقوى العاملة في الحركة، كونهما من بين الأهداف التي تعتبر بنية تحتية عسكرية لمنظمة حماس الإرهابية".

- إسرائيل تستهدف منازل ومكاتب قادة حماس

كما أعلن سلاح الجو الإسرائيلي استهداف منازل ومكاتب تابعة لثلاثة من قادة حماس في غزة، وكذلك استهداف شبكة أنفاق حماس في غزة بـ100 قذيفة موجهة، وقصف 40 موقعا استخدمت لإطلاق الصواريخ على إسرائيل، وقصف العشرات من مصانع ومخازن الأسلحة التابعة لحماس، مؤكداً أن قرابة 2900 صاروخ تم إطلاقها من قطاع غزة منذ بدء العملية العسكرية، اعترضت منها منظومة القبة الحديدة قرابة 1150 صاروخا تم إطلاقها من قطاع غزة.