الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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اقتصاد

المعهد الدولي للأحجار الكريمة يعلن تقديم خدماته في مصر

ذهب
ذهب

أعلن المعهد الدولي للأحجار الكريمة "IGI"، تقديم خدماته في مصر، وتضم تقرير الفحص والتصنيف للألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الدورات التدريبية المعتمدة.

وتم الإعلان عن إطلاق "IGI" خلال حفل كبير أقيم في أحد فنادق القاهرة بحضور الدكتور وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، بالإضافة إلى العديد من ممثلي العلامات التجارية الرائدة في تجارة المجوهرات في مصر مثل داماس للمجوهرات، وشريف السرجاني، رفعت للمجوهرات، مجوهرات سارانا، مجوهرات عمر الخيام. كما حضر الحفل السادة الإعلاميين.

وفي هذا السياق، صرح شوناك شاستري، المدير العام للمعهد الدولي للأحجار الكريمة، قائلاً: "يسعدنا ويشرفنا أن نقدم خدماتنا في مصر، ويتماشى ذلك مع سعينا الدائم للحفاظ على وتيرة نمونا السريعة. لقد حظينا باستقبال وترحيب ممتاز من تجار المجوهرات الرائدين في الدولة، مما يشجعنا على تعزيز تواجدنا في مصر".

وتقوم "IGI" بتقديم خدمة الدورات التدريبة، تغطي تلك الدورات مواضيع مهمة في مجال المجوهرات بدءًا من تصنيف الماس الخام إلى الأحجار الكريمة واللؤلؤ وأنواع المعالجة الحديثة وتصميم المجوهرات باستخدام برنامج "CAD"، وتمنح شهادة خبرة بعد اجتياز الدورات التدريبية كاملة، بموجب هذه الشهادة يصبح المتدرب متخصصاً في الأحجار الثمينة.  هذة الشهادة من أكثر الشهادات المعترف بها حيث تؤهل المرشح للدخول الى سوق العمل بكل ثقة لبدء مسيرته المهنية في عالم المجوهرات.

يبدأ تاريخ "IGI" الطويل في غرس الثقة في المتسوقين بتقييمها العالمي وتصنيفها للمجوهرات الفاخرة والأحجار الكريمة والألماس الطبيعي والصناعي. كل قطعة مجوهرات معتمدة من المعهد مصحوبة بتقرير IGI الذي يحدد تفاصيل القطعة، ويضم التقرير جودة القطع والوضوح واللون ووزن القيراط، وهي مصنفة وفقًا للمعايير الدولية الصارمة وميزات الأمان التي تشتهر بها IGI.

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