يبحث الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن الرقم التأميني برقم البطاقة، حيث ارتفعت معدلات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك محرك البحث جوجل.

وتوفر الدستور لقرائها رابط الاستعلام عن الرقم التأميني برقم البطاقة

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني برقم البطاقة

يمكن للمواطنين الذين يبحثون عن رابط الاستعلام عن الرقم التأميني برقم البطاقة الدخول على رابط الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي nosi.gov.eg

ويدخل المؤمن عليه البيانات المطلوبة وهي الرقم القومي للمستعلم، والاسم الأول للأم، ثم ينقر على أيقونة إرسال الطلب.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني برقم البطاقةِ

اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى. الضغط على ​​بدء الخدمة. يتم إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم, والأسم الأول للأم. يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت. يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب. بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

ما هو الرقم التأميني للموظفين

يُمنح الموظف سواء كان في القطاع العام أو الخاص أو صاحب العمل، رقمًا مسلسًا من هيئة التأمينات الاجتماعية، بعد اشتراكه مباشرة في نظام التأمينات.

ويسمى هذا "الرقم التأميني" وهو النواة الرئيسية لنظام المعلومات في الهيئة، ومن خلاله ينشأ سجل للموظف يضم بيانات اسم المؤمن عليه الثلاثي واسم الأم ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

وتسمح هيئة التأمينات للمؤمنين عليهم الاستعلام عن أرقامهم التأمينية عبر موقع الهيئة الإلكتروني دون الحاجة للذهاب لأي من مقرات الهيئة.

أهمية الاستعلام عن الرقم التأميني

قبل معرفة كيفية الحصول على الرقم التأميني عن طريق الرقم القومي يجب أن تعرف أن الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يوفر عدة خدمات هي:



1- معرفة الرقم التأميني من خلال الرقم القومي للمؤمن عليهم.

2 - معرفة مدة تأمينية ومدد الاشتراكات في التأمين الاجتماعي والاستعلام عن الاستقطاعات.

3 - يستطيع صاحب المنشأة الاستعلام عن البيانات الأساسية للمنشأة وصيدها بالتفاصيل.

4 - معرفة العمالة المستمرة في العمال بالمنشأة وتاريخ بدء الاشتراك وآخر أجر أساسي ومتغير.

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5 - معرفة العمالة المنتهى اشتراكهم التأميني بالمنشأة.

6 - معرفة كشف حساب المنشأة وسداد وتسوية المديونيات

7 - يستطيع أصحاب المعاشات معرفة الخدمات التأمينية لذويهم وبيانات ملفاتهم التأمينية.

8 - الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف والمعاشات المستحقة.

9 - الاستعلام عن كل بيانات صاحب السيارة سواء كان فردًا أو شركة.



