الإمارات: تقديم 2406 جرعات جديدة من لقاح فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، عن تقديم 2406 جرعات جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإماراتية، في بيانها، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، حتى الآن، بلغ 11.450.769 جرعة، بمعدل توزيع 115.78 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19"، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

إصابات كورونا في الإمارات

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن تسجيل 1.251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وإجراء 103.918 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 546.182 حالة منذ بداية الجائحة.

وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل حالاتي وفاة جديدتين، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.631 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 1.222 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 526.302 حالة.

اعتماد لقاح "فايزر بيونتيك"

واعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر بيونتيك" لمواجهة جائحة كورونا للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما، بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، فيأتي هذا الاعتماد كخطوة هامة لتكاتف الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا لوقاية هذه الفئة العمرية؛ تأكيدا على نهج الإمارات الاستباقي والاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع.

كانت وزارة الصحة قد أطلقت حملة تطعيم مجانية على مستوى الدولة لجميع المواطنين والمقيمين، في إطار الجهود المتواصلة للحدّ من انتشار فيروس كوفيد- 19.

كورونا