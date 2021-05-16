انتشار فرق «الصحة» لتوعية المواطنين بإجراءات كورونا في بورسعيد (فيديو)

انتشرت فرق التواصل المجتمعي التابعة لوزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، بمحافظة بورسعيد، وذلك لنشر الوعي الصحي بين المواطنين، خاصة في الأماكن التي تشهد ازدحاما وتكدسا.

أكد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، مدير مديرية الصحة في بورسعيد، في تصريحات لـ "الدستور "، أن الفرق أستهدفت مسجداً وكنيسة، وكذلك عدداً من الأماكن بمحافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، مشيراً إلى أن الفرق تقوم بتعريف المواطنين بالطرق الآمنة، وكذلك طرق التطهير والتعقيم، وذلك لنشر الوعي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن فرق التواصل المجتمعي التابعة لوزارة الصحة والسكان تقوم بمواصلة الانتشار في عدة محافظات، للتوعية بالإجراءات الوقائية الإحترازية، وقد كثفت الفرق من تواجدها خلال أيام عيد الفطر المبارك، وخاصة في المناطق التي تشهد تكدسات.

- انطلاق فرق التواصل المجتمعي في 7 محافظات



وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انطلاق فرق التواصل المجتمعي بالوزارة، في 7 محافظات على مستوى الجمهورية، يومي السبت والأحد، لتقديم التوعية الصحية للمواطنين، في إطار حرص الوزارة على نشر الوعي الصحي لدى المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، بما يساهم في خفض معدل الإصابات بالفيروس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم نشر فرق التواصل المجتمعي، بمحافظات (القاهرة، إسكندرية، الفيوم) لتكثيف حملات التوعية الصحية بفيروس كورونا المستجد للمواطنين، لافتًا إلى أنه من المقرر انطلاق الفريق غدًا الأحد ب (مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى محافظتي الجيزة وبورسعيد)، حيث تعد تلك المحافظات من أكثر الأماكن التي تشهد تجمعات عائلية من قبل المواطنين في الأعياد والمناسبات الدينية.

- جولات في الأسواق والمقاهي والمواصلات العامة

وأضاف "مجاهد" أن الفرق تجوب مختلف أنحاء المحافظات، حيث تقوم بالمرور على الأسواق العامة، والمقاهي، ومحطات القطارات، والمواصلات العامة، ودور العبادة، والمحال التجارية، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى المرور على القرى بالتنسيق مع العمد والمشايخ، لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد، أهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو فركها بالكحول، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، لافتًا إلى أنه يتم تقديم شرح عملي للمواطنين بكيفية ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة وكذلك كيفية التخلص منها بشكل آمن بعد استخدامها.

وتابع "مجاهد" أن الفرق تقوم بحث المواطنين على اتباع الأساليب الصحية للوقاية من الإصابة بأي أمراض معدية، وكذلك تعريفهم بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة والسكان وضرورة المشاركة والاستفادة منها مثل مبادرات الصحة العامة، بالإضافة إلى توعية المواطنين بالتغذية السليمة للوقاية من أمراض سوء التغذية، مضيفًا أن الفريق يقوم بتوزيع المستلزمات الوقائية على المواطنين وتشمل (الكمامات، الكحول).

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