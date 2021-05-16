تفاصيل مصرع زوجين جراء اصطدام سيارة ملاكي بالعياط

كشفت معاينة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لسيارة ملاكي تعرضت لحادث أسفر عن مصرع زوجين في العياط وتهشم مقدمة السيارة بالكامل نتيجة اصطدامها بسلم خرساني خاص بعقار مجاور للطريق.

تبين من خلال المعاينة أن قوة الاصطدام أسفرت عن حدوث تلفيات بسقف السيارة، ولقى قائدها وزوجته مصرعهما في الحال، وتم التوصل لهويتهما وتبين أنهما يقيمان بقرية زاوية أبو مسلم.

وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتم نقل الضحيتين إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالدفن، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق خاص بإحدى القرى في العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وزوجته، نتيجة اصطدام سيارة ملاكي يستقلانها بجدار، بعد اختلال عجلة القيادة من يد قائدها.

تم نقل الجثتين إلى المستشفى، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بدفنهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، ووضعت الإدارة العامة للمرور نصائح لقائدي السيارات لتجنب الحوادث تتضمن:

- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة.