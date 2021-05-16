الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تشييع جنازة الفنانة نادية العراقية من مسجد الحجاز بالهرم (صور)

جنازة نادية العراقية
جنازة نادية العراقية

شيعت قبل قليل، جنازة الفنانة نادية العراقية التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وشارك في جنازة العراقية عدد من الأهل والأصدقاء الذين تواجدوا في ساحة مسجد الحجاز بمنطقة الهرم، وتشييعها إلى مثواها الأخير في مقابر الأسرة بمنطقة السادس من أكتوبر.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على مي محروس،  ابنة الفنانة نادية العراقية في جنازة والدتها والتي أقيمت عقب ظهر اليوم الأحد، في ساحة مسجد الحجاز بالهرم بعد أن أعلنت خبر وفاتها صباح اليوم عبر حسابها على فيس بوك.

وكانت مي محروس، ابنة الفنانة نادية العراقية، كشفت عن وفاة والدتها صباح اليوم الأحد، إثر إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر ناهز الـ57 عامًا، وكتبت مي نجلة الفنانة الراحلة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله و إنا إليه راجعون".

وكانت الحالة الصحية لنادية العراقية تدهورت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وجرى نقلها إلى أحد المستشفيات وإدخالها الرعاية المركزة.

 نادية العراقية هي هي  فنانة عراقية بدأت مشوارها الفني في المسرح والتليفزيون العراقي من مواليد عام 1963، اسمها الحقيقي فاتن فتحي وهو اسم حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأطلقت على نفسها اسم نادية والعراقية نسبة إلى جنسيتها، وقدمت إلى مصر مثل عدد كبير من الفنانين العرب على أمل الشهرة باعتبار مصر الوجهة الأولى حيث شاركت في أدوار ثانوية صغيرة، وعدد من الإعلانات التجارية، وكان مسلسل "سامحوني ماكنش قصدي" عام 2000، ثم فيلم "أفريكانو" هي الانطلاقة الحقيقية لها في مصر، لتستمر المسيرة مقدمة بعدها أعمال مثل "أبو علي، حاحا وتفاحة، وورقة شفرة" وانطلقت بعدها مقدمة مسيرة استمرت لـ 21 عاما.

 

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